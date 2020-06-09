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ЦАМТО

Поставка СВ Франции легких вертолетов "Гепард" начнется в 2026 году

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 8 июня. По информации командования Сухопутных войск Франции, поставка легких вертолетов H-160M "Гепард", предназначенных для замены состоящих на вооружении устаревших "Газель", начнется в 2026 году.

Макет нового вертолета был впервые продемонстрирован на Парижском авиасалоне в 2019 году, а запуск программы теперь запланирован на 2021 год.

"Гепард" основан на планере разработанного Airbus Helicopters гражданского вертолета H-160 с добавление необходимых вооруженным силам элементов: авионики, датчиков и модифицированной кабины для применения в военных целях.

Модульность и универсальность H-160M "Гепард" позволят ему выполнять широкий спектр задач, как на своей территории, так и совместно с союзными государствами, включая вооруженную разведку, огневую поддержку, противокорабельную борьбу, поддержку операций ССО и медицинскую эвакуацию.

Как сообщал ЦАМТО, французское правительство 3 марта 2017 года объявило, что выбрало вертолет H-160 компании Airbus Helicopters в качестве платформы для реализации программы поставки легкого межвидового вертолета HIL (Helicoptere Interarmees Leger). Первоначально планировалось, что программа начнется в 2022 году. Однако в мае 2019 года министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли объявила о намерении изменить сроки реализации программы HIL с переносом ее начала на 2021 год.

Запуск программы раньше срока позволит поставить первые H-160M Вооруженным силам Франции до 2026 года.

Благодаря наличию гражданской версии H-160, вертолет HIL получит ряд преимуществ, в т.ч. возможность упрощенного технического обслуживания и более низкие эксплуатационные расходы по сравнению с вертолетами предыдущего поколения этой категории.

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Страны
Франция
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Проекты
Медицина
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