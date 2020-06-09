В Подмосковье к параду Победы готовят историческую технику

В Подмосковье к параду Победы готовят историческую боевую технику. В порядок приводят танки Т-34-85 и самоходные установки СУ-100. Военнослужащие танковой армии Западного военного округа приводят в порядок легендарные танки Т-34-85 и самоходные установки СУ-100. Некоторые машины участвовали в Великой Отечественной войне. Легендарную технику моют и красят. Водители-механики проводят техническое обслуживание каждого танка. По Красной площади проедут около 40 танков Т-34-85 и СУ-100.

В Подмосковье к параду Победы готовят историческую боевую технику. В порядок приводят танки Т-34-85 и самоходные установки СУ-100. Военнослужащие танковой армии Западного военного округа приводят в порядок легендарные танки Т-34-85 и самоходные установки СУ-100. Некоторые машины участвовали в Великой Отечественной войне. Легендарную технику моют и красят. Водители-механики проводят техническое обслуживание каждого танка. По Красной площади проедут

около 40 танков Т-34-85 и СУ-100.