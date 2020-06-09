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Известия.ru

В Турции сообщили о согласовании с Россией по второму комплекту С-400

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Россия и Турция достигли принципиального соглашения по поставке второго комплекта систем ПВО С-400. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщил глава секретариата оборонной промышленности республики Исмаил Демир в интервью телеканалу NTV.

«У нас есть принципиальное соглашение по поставке второго комплекта С-400. Необходимо закончить технические работы по трансферу технологий, деталям совместного производства и дорожной карте», — заявил он.

Демир указал, что Турция планирует ввести в эксплуатацию С-400, несмотря на задержку из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Система С-400 покупается для использования. Точка. Об этом не раз заявляли чиновники на всех государственных уровнях», — отметил глава секретариата оборонной промышленности Турции.

По его словам, Анкара с интересом рассматривает предложения по системам ПВО Patriot и Eurosam.

«Если они будут конкретными, мы продолжим работу по ним. По Patriot всё еще не удалось достичь зрелого решения. По Eurosam идет начатая ранее совместная разработка с Францией и Италией. Со стороны Турции она почти закончена. Как только свой вклад внесут две другие страны, перейдем к следующему этапу», — добавил глава секретариата оборонной промышленности Турции.


30 апреля официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил о приостановке реализации сделки по поставкам комплексов С-400 из-за коронавируса.

Москва и Анкара заключили договор о поставках С-400 в 2017 году, после чего США выступили против сделки и стали угрожать Турции санкциями за приобретение российского вооружения. Однако турецкая сторона от договора не отказалась. Первый контракт на поставку Россия выполнила в 2019 году. Турция получила четыре дивизиона С-400 на сумму $2,5 млрд.

С-400 «Триумф» — зенитный ракетный комплекс, созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия системы — 400 км.

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Италия
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США
Турция
Франция
Продукция
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
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