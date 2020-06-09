SIG Sauer GmbH закрывается

SIG Sauer больше не будет производить оружие в Германии. Вчера, 7 июня, портал thefirearmblog.com сообщил о том, что группа компаний Lüke & Ortmeier Holding объявила о закрытии своего предприятия SIG Sauer GmbH.

Немецкий оружейный завод в Эккернфёрде, работающий с 1951 года, закроется уже в этом году. Его 130 сотрудников будут уволены или переведены в другие подразделения L & O Holding. Такое решение приняли акционеры SIG Sauer GmbH, которые отказались дополнительно профинансировать предприятие, переживающее трудные времена.

Завод SIG Sauer в Эккернфёрде Источник изображения: thefirearmblog.com

В 2017 году SIG Sauer GmbH вышла из тендера ITAR на замену в немецкой армии винтовки HK G36. По условиям конкурса оружие должно быть немецкого производства, а львиная доля стрелкового оружия производится американским подразделением SIG Sauer Inc. Кроме того, ужесточающееся оружейное законодательство в Европе создаёт сложности производителям оружия.