Войти
Российская газета

Тушение нефтяного пожара из пушки показали на видео

50
0
0
Источник изображения: rg.ru

Минобороны РФ опубликовало видео снайперского выстрела из противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" по горящей нефтяной скважине в Иркутской области.

- Орудие и расчет перебросили военно-транспортной авиацией из Самарской области. С минимально возможного расстояния в 130 метров артиллеристы с ювелирной точностью срезали снарядом фонтанную арматуру, - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.



После этого нефтяники смогли загерметизировать скважину и ликвидировать длившийся неделю пожар. На месте происшествия работают представители прокуратуры, Ростехнадзора и Роспотребнадзора. Компании, на чьем участке произошел пожар, придется отвечать не только за нарушение норм безопасности и загрязнение окружающей среды, но и за попытку скрыть ЧП - власти узнали о ней лишь через несколько дней после возгорания.

Прозвище "Рапира" противотанковая пушка МТ-12 получила как за длинный тонкий ствол, так и за исключительную точность стрельбы.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Ростехнадзор
Похожие новости
23.06.2017
Замглавы Росэлектроники провел две сессии IT-форума для оборонной промышленности
26.07.2016
"Страдает репутация всей космической отрасли"
24.07.2015
Спецстрою приказано раскрыться
26.09.2014
В "Титановой долине" могут начать производить самолеты
05.08.2014
СоюзМаш России – партнер Третьего международного форума «Технологии в машиностроении 2014»
10.04.2013
Заслон прохиндеям от ОПК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.06 01:06
  • 260
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 09.06 00:37
  • 1
На Украине назвали способ ударить по Сибири
  • 09.06 00:21
  • 3
Минобороны сделает учения «Кавказ-2020» менее «агрессивными»
  • 09.06 00:20
  • 3
Рой БПЛА как оружие общего назначения и SEAD\DEAD в частности.
  • 08.06 22:38
  • 28
Украинская ракета «Нептун» поразила сразу две цели
  • 08.06 22:23
  • 2
За военные поставки в Азербайджан платили взятки
  • 08.06 22:16
  • 47
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М
  • 08.06 20:36
  • 10
Эксперт заявил о бесполезности новой дальнобойной винтовки для военных
  • 08.06 19:48
  • 3
На Западе встревожены известием о российской сети для сбора космического мусора: названа причина
  • 08.06 19:36
  • 1
Первый образец модернизированного на ЭМЗ им. В. М. Мясищева учебно-тренировочного самолета L-39
  • 08.06 19:24
  • 14
Современные бронемашины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года
  • 08.06 17:09
  • 3
В Турции презентовали новый отечественный ударный вертолёт Т629
  • 08.06 12:54
  • 85
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 08.06 12:04
  • 1
На Украине рассказали о фотосессии российской «Арматы» в Сирии
  • 08.06 12:03
  • 1
Российские военные отразили нападение уловного противника на военную базу в Таджикистане