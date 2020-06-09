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Российская газета

Истребители и бомбардировщики задействовали в масштабных учениях ВВО

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Многофункциональный истребитель Су-35С
Многофункциональный истребитель Су-35С.
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

В Хабаровском крае завершилось масштабное двухстороннее летное учение ВВС и ПВО Восточного военного округа. В нем принимали участие боевые самолеты истребительной и бомбардировочной авиачастей вместе с наземными средствами противовоздушной обороны.

"В ходе практической части учения истребители Су-35С выполнили пуски ракет по воздушным целям, осуществили прикрытие бомбардировочной авиации", - сообщает пресс-служба ВВО.

Тем временем многофункциональные бомбардировщики Су-34 забросали бомбами мишени, обозначающие колонны механизированной техники "врага". Самолеты прикрывали с земли расчеты зенитных ракетных систем С-400 и ЗРПК "Панцирь-С".

Во время учений было "уничтожено" около 50 воздушных и наземных целей.

Справка "РГ"

Су-35С - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, с двигателями управляемым вектором тяги. "Поколение 4++" является условным, но показывает, что по совокупности характеристики истребителя вплотную приближены к характеристикам истребителя пятого поколения.


Юлия Гарднер

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