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Российская газета

В Госдуме экспертов Украины назвали неучами за идею ударов по Сибири

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Руслан Бальбек
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Экспертов украинских СМИ, рассуждающих о потенциальном ударе стратегических бомбардировщиков ВВС США по объектам в Арктике и Сибири назвали невеждами и неучами. Такое мнение РИА Новости высказал депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек.

- Если в украинском издании думают, что напугали Россию американскими бомбардировщиками, то они просто невежды, - сказал Бальбек.

Депутат напомнил, что Россия, также как и США, обладает стратегическими ядерными бомбардировщиками, барражирующими над Атлантическим океаном. Эти самолеты способны посылать ракеты на расстояние свыше 1000 километров. В США, отметил депутат, в отличие от украинских "экспертов" прекрасно знают о ядерном паритете с Россией.

- Или хотели похвастаться чужими мускулами? - иронизирует Руслан Бальбек.

Псевдоэкспертов украинских СМИ депутат назвал неучами, а также напомнил, что самолеты американские ВВС периодически приближаются к исключительной экономической зоне России, однако мгновенно исчезают, как только в воздухе появляются российские истребители.

- Так что зря тешат себя надеждами украинские эксперты. На каждую натовскую выходку у нас есть противодействие, - констатировал Бальбек.

Напомним, военные эксперты украинского сетевого издания Defense Express сообщили, что бомбардировщик США B-52H Stratofortress способен нанести удары по объектам в Арктике и в Сибири без захода в зону действия противоракетной системы С-400. При этом США, отметили эксперты Defense Express, обладают достаточным ракетным потенциалом для этих задач.


Сергей Винник (Симферополь)

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С-400 Триумф
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