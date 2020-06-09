ВМС Филиппин намерены приобрести ЗРК для защиты береговых противокорабельных ракетных комплексов

ЦАМТО, 8 июня. Как сообщил 5 июня ресурс MaxDefense Philippines, планируемый проект приобретения для ВМС Филиппин береговых ЗРК (SBADMS – Shore-Based Air Defense Missile System) и береговых противокорабельных ракетных комплексов (SBASMS – Shore-Based Anti-Ship Missile System) связаны между собой.

Согласно данным ресурса, основной задачей SBADMS является "защита запланированных к закупке береговых противокорабельных ракетных комплексов / систем береговой обороны ВМС Филиппин, а также объектов и баз ВМС Филиппин". В настоящее время фаворитом в данном конкурсе является ЗРК SPYDER (Surface-to-Air PYton and DERby) израильской компании Rafael Advanced Defense Systems Rafael, хотя ВМС Филиппин по-прежнему рассматривают и другие системы, включая NASAMS разработки Kongsberg / Raytheon и KM-SAM Cheolmae II южнокорейской LIGNex1.

В качестве комплекса SBASMS филиппинский флот рассматривает возможность закупки у совместного российско-индийского предприятия BrahMos Aerospace системы на базе крылатой ракеты "Брамос". Помимо ВМС, планы приобретения ракетного комплекса на базе КР "Брамос" имеются и у командования Сухопутных войск Филиппин. Как сообщило командование СВ Филиппин в октябре 2019 года, Сухопутные войска заинтересованы в приобретении ракет данного типа, поскольку это повысит возможности по береговой обороне.

В декабре 2019 года министр национальной обороны Филиппин Делфин Лорензана заявил, что контракт на поставку ракет "Брамос" для СВ может быть подписан в первой половине 2020 года, однако пандемия COVID-19 затронула многие из проектов, которые реализуются в рамках "Программы модернизации Вооруженных сил Филиппин". Тем не менее, посол Индии на Филиппинах высказал уверенность, что переговоры продолжатся после ослабления ограничений.

Как предполагается, ВМС Филиппин намерены приобрести три батареи противокорабельных ракетных комплексов, а СВ Филиппин – две батареи. В состав каждой батареи входят 3-4 пусковые установки.

Кроме того, командование Военно-воздушных сил Филиппин ранее выбрало ЗРК SPYDER в рамках проекта по приобретению наземной системы противовоздушной обороны (GBADS).