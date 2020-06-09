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Российская газета

Зачем Китай продолжает использовать ранцевые огнеметы

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Огнемет
Огнемет.
Источник изображения: rg.ru

В США нашли объяснение использования военными Китая струйных огнеметов 70-х годов прошлого века. Тогда как в России и США подобные системы оружия давно сняты с вооружения.

"Основным китайским огнеметом является Тип 74, созданный на основе советского ЛПО-50. Огнемет состоит из двух резервуаров с огнесмесью, дающих общее время стрельбы 2-3 секунды с эффективной дальностью действия от 40 до 50 метров. Бензин воспламеняется с помощью холостого патрона, - пишет Popular Mechanics.

Огнеметы остаются штатным вооружением инженерно-саперных рот, которые вошли в состав недавно сформированных смешанных бригад.

Издание отмечает, что китайские военные используют струйные огнеметы для уничтожения колоний шершней Vespa mandarinia. Укус самого большого в мире подвида насекомых весьма болезнен и способен убить взрослого человека.

С учетом того, что колонии шершней Vespa mandarinia появились в США и Канаде, американская армия также может снова принять на вооружение струйные огнеметы, считает автор статьи Кайл Мизоками.



Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
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Страны
Канада
Китай
Россия
США
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