Зачем Китай продолжает использовать ранцевые огнеметы

В США нашли объяснение использования военными Китая струйных огнеметов 70-х годов прошлого века. Тогда как в России и США подобные системы оружия давно сняты с вооружения.

"Основным китайским огнеметом является Тип 74, созданный на основе советского ЛПО-50. Огнемет состоит из двух резервуаров с огнесмесью, дающих общее время стрельбы 2-3 секунды с эффективной дальностью действия от 40 до 50 метров. Бензин воспламеняется с помощью холостого патрона, - пишет Popular Mechanics.

Огнеметы остаются штатным вооружением инженерно-саперных рот, которые вошли в состав недавно сформированных смешанных бригад.

Издание отмечает, что китайские военные используют струйные огнеметы для уничтожения колоний шершней Vespa mandarinia. Укус самого большого в мире подвида насекомых весьма болезнен и способен убить взрослого человека.

С учетом того, что колонии шершней Vespa mandarinia появились в США и Канаде, американская армия также может снова принять на вооружение струйные огнеметы, считает автор статьи Кайл Мизоками.

Николай Грищенко