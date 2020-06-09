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Военно-промышленный курьер

На плечах Грузии США намерены закрепиться на Кавказе

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Источник изображения: vpk-news.ru

За последние недели югоосетинские пограничники зафиксировали целый ряд провокаций со стороны грузинских силовиков, действующих при попустительстве миссии наблюдателей Евросоюза. Это и нарушение границы, полеты вертолетов и многое другое, что явно не свидетельствует о стремлении официального Тбилиси наладить мирный диалог в рамках Женевских дискуссий и Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты.

По одной версии, активность силовых структур Грузии объясняется внутриполитическими факторами, а именно приближающимися парламентскими выборами, в ходе которых будет решаться судьба «Грузинской мечты», сможет ли она остаться у кормила власти или будет вынуждена перейти в оппозицию.

Как правило, перед выборами и власти, и оппозиция в Грузии разворачивают трагикомическое соревнование на предмет того, кто сможет продемонстрировать больший градус националистического угара.

Однако в данном случае есть целый ряд фактов, которые позволяют утверждать, что причина не только в обострении внутриполитических противоречий, а в попытке внешних игроков в очередной раз реализовать свои интересы за счет незадачливых грузинских политиков. Чрезмерно пристальный интерес американской дипломатии и СМИ, финансируемых структурами из США, к происходящему вокруг Южной Осетии и их агрессивный односторонний подход говорят в пользу второй версии, считает Eadaily.

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  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
США
Южная Осетия
Проекты
Евросоюз
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