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Военно-промышленный курьер

В СМИ раскрыли особенности новой гиперзвуковой ракеты США

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Источник изображения: vpk-news.ru

Всего лишь одна фотография министра армии США Райана Маккарти на стенде корпорации General Atomics на выставке AUSA-2019 в Вашингтоне стала поводом для журналистского расследования.

Американский автор Стив Тримбл, специализирующийся на авиационной тематике, сумел найти по снимку данные о перспективной американской гиперзвуковой системе Vintage Racer.

Отправной точкой для журналиста стал  документ, который держит в руке министр, пишет блог под эгидой Центра анализа стратегий и технологий. Распечатка озаглавлена «Vintage Racer - Loitering Weapon System (LWS)», в ней явно усматриваются несколько заголовков, указывающих на гиперзвуковое оружие. Иллюстрация со слайда показывает нечто, запускаемое с наземной установки.

Позже журналист нашел следы систем Vintage Racer в открытой бюджетной документации Минобороны США. Там она проходила как ОКР по статье, предусматривающей ускоренное финансирование и постройку прототипов по требованиям вооруженных сил.

В документации было сказано, в частности, что «проект успешно прошел подтверждение аэродинамической компоновки в ходе продувок в аэродинамической трубе и интеграцию подсистем наведения для достижения эффекта кинетического поражения цели перед кульминацией в виде летных испытаний в 2019 финансовом году». Далее говорилось, что прототипы проекта были переданы армии США для дальнейшей разработки и организации процесса закупок.

Предполагается, что речь все-таки не идет о стратегической системе, поскольку объемы финансирования по указанным статьям в целом весьма невысоки. По всей видимости, пишет РГ, Vintage Racer может представлять собой барражирующую ударную систему, возможно, беспилотную, оснащенную малогабаритными гиперзвуковыми кинетическими боеприпасами.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
General Atomics
Проекты
ГЗЛА
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