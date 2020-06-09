Эрдоган планирует активизировать боевые действия в Йемене

Турция готовиться отправить подконтрольных ей сирийских боевиков в Йемен.

По данным базирующейся в Лондоне «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR) наёмникам будут предложены очень хорошие условия.

Турецкая разведка приказала подконтрольным бандам в Сирии подготовить списки бойцов, готовых к развертыванию в Йемене в обмен на большие финансовые стимулы, - говорится в сообщении (SOHR).

Пока неизвестно, как на это отреагируют вооруженные формирования на севере Сирии. Они «мягко сказано» не хотели отпускать своих головорезов в Ливию, а тут еще Йемен.

Сами боевики также наслышаны от своих соратников, отправившихся воевать на север Африки, о тамошних условиях. Они прекрасно знают, что официальная Анкара «кидает» наёмников, не выплачивая зарплаты.

Напомним, пишет Free News, арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией вмешалась в йеменский конфликт в 2015 году, чтобы положить конец революции во главе с хуситами, которых поддерживает Иран. С тех пор жестокая война опустошила большую часть страны.