Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок

Танк нового поколения Т-14 «Армата» готов экспортироваться имеющимся покупателям.

Об этом сообщает «RT» со ссылкой на свои источники.

Специалисты еще не определились, какие конструктивные элементы могут быть отправлены за рубеж, а какие будут установлены только на варианте для российской армии. По сведениям агентства танк получил паспорт на вывоз. Минобороны России пока не делало никаких официальных заявлений, сохраняя полное молчание.

Напомним, ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о подготовке «Арматы» к продаже за рубеж. Сразу несколько иностранных государств заявили о своем интересе к танку после его испытаний в Сирии. Боевая машина будет экспортирована только после того, как первые партии будут поставлены в российскую армию.

Т-14 «Армата» является единственным в мире танком третьего поколения. Его главное отличие от других – в планировке. Башня не занята, экипаж находится в изолированной бронированной капсуле вдали от боеприпасов, оружие управляется дистанционно. Кроме того, он имеет многоуровневую защиту от существующего оружия.