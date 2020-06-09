Войти
Военно-промышленный курьер

Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок

48
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Танк нового поколения Т-14 «Армата» готов экспортироваться имеющимся покупателям.

Об этом сообщает «RT» со ссылкой на свои источники.

Специалисты еще не определились, какие конструктивные элементы могут быть отправлены за рубеж, а какие будут установлены только на варианте для российской армии. По сведениям агентства танк получил паспорт на вывоз. Минобороны России пока не делало никаких официальных заявлений, сохраняя полное молчание.

Напомним, ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о подготовке «Арматы» к продаже за рубеж. Сразу несколько иностранных государств заявили о своем интересе к танку после его испытаний в Сирии. Боевая машина будет экспортирована только после того, как первые партии будут поставлены в российскую армию.

Т-14 «Армата» является единственным в мире танком третьего поколения. Его главное отличие от других – в планировке. Башня не занята, экипаж находится в изолированной бронированной капсуле вдали от боеприпасов, оружие управляется дистанционно. Кроме того, он имеет многоуровневую защиту от существующего оружия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Армата
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Похожие новости
08.06.2020
«Армата» получила паспорт: российский танк идет на экспорт
05.05.2020
Sohu о Т-14 «Армата»: Для русских испытания новейших вооружений в сирийских боевых условиях вошло в привычку
27.04.2020
Испытания танков «Армата» в Сирии стали легендой
04.07.2019
Денис Мантуров: С-500 "Прометей" готова к серийному производству
24.08.2017
Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
11.11.2014
Лучше только танки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.06 01:06
  • 260
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 09.06 00:37
  • 1
На Украине назвали способ ударить по Сибири
  • 09.06 00:21
  • 3
Минобороны сделает учения «Кавказ-2020» менее «агрессивными»
  • 09.06 00:20
  • 3
Рой БПЛА как оружие общего назначения и SEAD\DEAD в частности.
  • 08.06 22:38
  • 28
Украинская ракета «Нептун» поразила сразу две цели
  • 08.06 22:23
  • 2
За военные поставки в Азербайджан платили взятки
  • 08.06 22:16
  • 47
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М
  • 08.06 20:36
  • 10
Эксперт заявил о бесполезности новой дальнобойной винтовки для военных
  • 08.06 19:48
  • 3
На Западе встревожены известием о российской сети для сбора космического мусора: названа причина
  • 08.06 19:36
  • 1
Первый образец модернизированного на ЭМЗ им. В. М. Мясищева учебно-тренировочного самолета L-39
  • 08.06 19:24
  • 14
Современные бронемашины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года
  • 08.06 17:09
  • 3
В Турции презентовали новый отечественный ударный вертолёт Т629
  • 08.06 12:54
  • 85
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 08.06 12:04
  • 1
На Украине рассказали о фотосессии российской «Арматы» в Сирии
  • 08.06 12:03
  • 1
Российские военные отразили нападение уловного противника на военную базу в Таджикистане