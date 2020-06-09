Войти
Военно-промышленный курьер

Последствия мировой пандемии будут изучать из космоса

51
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Еврокомиссия и Европейское космическое агентство создали платформу под названием Rapid Action Coronavirus Earth observation tool (Race), которая призвана с помощью космических наблюдений и искусственного интеллекта выявить экономические и экологические последствия пандемии COVID-19.

Платформа позволяет вести наблюдение за ключевыми экологическими и экономическими показателями, такими как изменение качества воды и воздуха, экономическая активность предприятий, транспорта, строительства и сельского хозяйства. Одной из особенностей является возможность отслеживать уровень концентрации двуокиси углерода над ключевыми городами и регионами по всему миру с помощью данных спутника Copernicus Sentinel-5P.

Для оценки экономических показателей Race комбинирует использование искусственного интеллект, а со спутниковыми данными. Сейчас такой подход применяется, в частности, для оценки объема производства автомобилей в Германии и наблюдения за трафиком в аэропорту Барселоны. Пока платформа работает, скорее, в демо-режиме, но руководство ЕКА обещает в ближайшие несколько месяцев расширить и объем поступающих в Racе со спутников данных, и число регионов наблюдения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
AI
Евросоюз
Похожие новости
03.02.2020
Европа под «военным каблуком» Америки
26.11.2019
Роскосмос: следующий шаг для человечества — это Луна
12.03.2019
Rzeczpospolita (Польша): Россия не относится к числу приоритетов США
12.10.2015
ЕС снял ограничения на торговлю с Россией компонентами ракетного топлива
17.03.2010
Украина и ЕС завершили первый совместный проект в космической сфере
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.06 01:06
  • 260
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 09.06 00:37
  • 1
На Украине назвали способ ударить по Сибири
  • 09.06 00:21
  • 3
Минобороны сделает учения «Кавказ-2020» менее «агрессивными»
  • 09.06 00:20
  • 3
Рой БПЛА как оружие общего назначения и SEAD\DEAD в частности.
  • 08.06 22:38
  • 28
Украинская ракета «Нептун» поразила сразу две цели
  • 08.06 22:23
  • 2
За военные поставки в Азербайджан платили взятки
  • 08.06 22:16
  • 47
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М
  • 08.06 20:36
  • 10
Эксперт заявил о бесполезности новой дальнобойной винтовки для военных
  • 08.06 19:48
  • 3
На Западе встревожены известием о российской сети для сбора космического мусора: названа причина
  • 08.06 19:36
  • 1
Первый образец модернизированного на ЭМЗ им. В. М. Мясищева учебно-тренировочного самолета L-39
  • 08.06 19:24
  • 14
Современные бронемашины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года
  • 08.06 17:09
  • 3
В Турции презентовали новый отечественный ударный вертолёт Т629
  • 08.06 12:54
  • 85
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 08.06 12:04
  • 1
На Украине рассказали о фотосессии российской «Арматы» в Сирии
  • 08.06 12:03
  • 1
Российские военные отразили нападение уловного противника на военную базу в Таджикистане