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Российская газета

"Адмирал Владимирский" вернулся в Кронштадт из кругосветного плавания

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Океанографическое исследовательское судно ВМФ РФ "Адмирал Владимирский".
Океанографическое исследовательское судно ВМФ РФ "Адмирал Владимирский".
Источник изображения: Алексей Даничев/РИА Новости

Океанографическое исследовательское судно ВМФ РФ "Адмирал Владимирский" вернулось в Кронштадт из кругосветного плавания.

Как сообщает группа информационного обеспечения Военно-морского флота России, экспедиция была посвящена 200-летию открытия русскими моряками Антарктиды и 250-летию со Дня рождения адмирала Ивана Федоровича Крузенштерна. Организаторы - ВМФ и Русское Географическое Общество.

- Моряки ОИС "Адмирал Владимирский" с честью выполнили поставленные задачи, находясь в кругосветной экспедиции с 3 декабря 2019 года по 8 июня 2020 года, - подчеркнул Главком ВМФ адмирал Николай Евменов. - За время экспедиции получены уникальные батиметрические данные, проведены океанографические и гидрометеорологические исследования в морях, омывающих Антарктиду, с целью пополнения базы климатических данных, которая используются как ВМФ, так и научно-исследовательскими организациями России.

Маршрут экспедиции практически полностью совпадал с маршрутом легендарного похода шлюпов "Мирный" и "Восток" и был составлен таким образом, чтобы в день 200-летия открытия Антарктиды, 28 января 2020 года, судно посетило российскую антарктическую станцию "Беллинсгаузен" и провела памятные торжественные мероприятия.


Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

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Россия
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Кронштадт
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2020-й год
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Арктика
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