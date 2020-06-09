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ЦАМТО

В Саратовской области экипажи Ту-95МС отработали полет строем

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Стратегические ракетоносцы Ту-95МС
Стратегические ракетоносцы Ту-95МС.
Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

ЦАМТО, 8 июня. В Саратовской области экипажи турбовинтовых ракетоносцев Ту-95МС Дальней авиации отработали один из наиболее сложных элементов летной подготовки – полет строем.

Основной задачей летной смены являлось поддержание натренированности летного состава, а также практическая отработка полетов на авиационной технике в строю на малых дистанциях.

В ходе выполнения полетного задания экипажи выдерживали установленные интервалы и дистанции между самолетами, особое внимание уделялось выполнению летным составом техники пилотирования с элементами воздушной навигации.

В течение одной летной смены было задействовано 6 стратегических ракетоносцев Ту-95МС и более 10 ед. автомобильной и специальной техники батальона аэродромно-технического обеспечения, сообщает Группа информационного обеспечения Космических войск ВКС России

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-95
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