На украинском заводе разворовали истребитель МиГ-29

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело о разграблении истребителя МиГ-29, поступившего для модернизации на Львовский авиаремонтный завод.

Самолет 1988 года выпуска с бортовым номером 26 прилетел во Львов из войсковой части 18 февраля. Через неделю обнаружилось, что истребитель разукомплектован, блоки управления системами похищены. Руководство завода обратилось в СБУ, вести следствие поручено территориальному подразделению Государственного бюро расследований.

- Самолет разворовали еще на стадии разборки, утащили более 20 блоков. Их украли, вероятно, с целью перепродажи. Позже некоторые платы из похищенных модулей подбросили на поляну рядом с заводом, - рассказал Defence Express работник ЛДАРЗ. Он добавил, что ранее такие же блоки украли из четырех самолетов, стоящих на аэродроме по соседству с предприятием.

Украинский вариант модернизации МиГ-29 заключается в окраске самолета в "пиксельный" камуфляж, установке спутникового навигатора и замене блока в РЛС для повышения ее надежности. Стоимость обновления одного истребителя оценивается в два миллиона долларов, из-за чего модернизированы лишь несколько из 72 имеющихся у ВВС Украины самолетов.

Антон Валагин