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Роскосмос отказывается от космического сотрудничества с Украиной

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Источник изображения: vpk-news.ru

Входящий в госкорпорацию «Роскосмос» Центр Хруничева возобновил программу производства легких конверсионных ракет «Рокот».

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на компетентный источник в ракетно-космической отрасли. «Подписан контракт между Минобороны и Центром Хруничева по возобновлению программы», - сказал собеседник агентства.

По его словам ракеты будут производить на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических ракет РС-18Б «Стилет» (УР-100Н УТТХ). Новая ракета будет называться «Рокот-М».

Центр Хруничева разрабатывает ракету «Рокот-2» с российской системой управления в качестве замены «Рокоту», созданному на харьковском предприятии «Хартрон». Общая стоимость всего комплекса работ по созданию ракеты «Рокот-2» оценивается в 3,4 миллиарда рублей.

Необходимость в этом возникла после того, как в 2014 году Украина прекратила поставки этих изделий в Россию. Это затруднило проведение пусков носителей, поэтому от украинской аппаратуры решили отказаться.

Всего по программе «Рокот» было произведено 35 запусков ракет и выведено на орбиту 75 космических аппаратов различного назначения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Рокот
РС-18
Компании
Роскосмос
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