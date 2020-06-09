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Газета.ru

Сливал данные "Боингу": за что выгнали замглавы NASA

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Источник изображения: gazeta.ru

Уволенный замглавы NASA подозревается в связях с Boeing

В NASA подозревают уволенного замглавы ведомства в сливе Boeing конфиденциальной информации о конкурсе на изготовление лунных посадочных модулей. По данным СМИ, Boeing мог получить таким образом незаконное преимущество в конкурсе.

Стали известны новые подробности скандала в руководстве NASA, связанного с отставкой Дугласа Ловерро, руководителя пилотируемой программы NASA, который был уволен за десять дней до триумфального полета американских астронавтов на первой частной ракете.

Внезапная отставка замглавы NASA стала неожиданностью для космической отрасли США - менеджер ушел неожиданно спустя всего шесть месяцев после своего назначения на этот пост, он не делал никаких намеков о грядущем уходе на прошедшем 13-14 мая заседании консультативного совета NASA по пилотируемым исследованиям.

Однако по данным газеты Wall Street Journal в настоящее время управление генерального инспектора НАСА начало расследование в отношении Ловерро,

которого подозревают в незаконной передаче фирме Boeing сведений «касательно конкурса агентства на дорогостоящие контракты по лунным посадочным модулям». Об этом изданию сообщили информированные источники.

В частности, изучаются переговоры, которые представители Boeing вели с Ловерро до его отставки в мае. Предполагается, что Ловерро мог незаконно передать авиакосмическому гиганту некие инструкции, которые ставили ее в выгодное положение, информируя о деталях конкурса.

Boeing не оказался среди выбранных подрядчиков по техническим и финансовым причинам, не связанным с переговорами с Ловерро, утверждают источники.

По другой линии расследования изучаются различные контакты Ловерро с Boeing и вторым неназванным участником конкурса, которые шли вне официальных каналов. В NASA пытаются выяснить, какая именно информация была передана и какими мотивами руководствовался Ловерро.

Известно, что после того, как шеф NASA Джим Брайденстайн попросил Ловерро об уходе 18 мая, тот распространил пространное письмо своим бывшим коллегам, в котором писал о неком принятом на себя риске и допущенных ошибках.

«Риски, которые мы принимаем, будь то технические, политические или личные, имеют возможные последствия, если мы оцениваем их некорректно. Я взял на себя такой риск ранее в этом году, поскольку считал это необходимым, чтобы выполнить нашу миссию, - написал Ловерро в письме своим коллегам. - Теперь, по прошествии времени, стало ясно, что я ошибся в выборе того, ради чего я один должен нести последствия».

Речь идет о контрактах, связанных с самой амбциозной инициативой NASA последних лет - отправке людей на Луну впервые за последние полвека.

Известно, что Boeing проиграла в конкурсе стоимостью на конструирование посадочных аппаратов, и среди победителей оказались компании Blue Origin, SpaceX и Dynetics.

Три победителя конкурса были объявлены в апреле, по первоначальному контракту SpaceX получит $135 млн, Blue Origin $579 млн, Dynetics - $253 млн.

По данным источников издания, в NASA пытаются выяснить, не получила ли фирма Boeing на этапе конкурса некие сторонние документы которые могли ей дать преимущество среди конкурентов.

После неожиданной отставки Ловерро СМИ гадали, с чем связан его уход, и исполнение лунных контрактов было названо одной из версий. Позднее сам Ловерро прокомментировал свою отставку изданию Washington Post.

«Это ни имеет отношения к коммерческой программе. Это связано со спешкой по «Артемиде» (лунная программа), и я не хочу расписывать это более подробно», - заявил чиновник.

Ловерро в своем прощальном письме выразил уверенность в осуществлении пилотирумых программ NASA - как в полетах к МКС, так и лунной программе.

Обращал на себя внимание тот факт, что об отставке стало известно за неделю до первого старта за 9 лет астронавтов США на американском пилотируемом корабле к МКС, который состоялся 27 мая.

«Я глубоко озабочена этой внезапной отставкой за восемь дней до первого за десятилетие запуска американских астронавтов с американской территории, - заявила Кендра Хорн, председатель подкомитета палаты представителей конгресса по космосу. - При нынешней администрации мы наблюдаем картину внезапных уходов, которые подрывают наши усилия в пилотируемой космической программе». Ловерро занял свой пост в октябре 2019 года, сменив на нем Билла Герстемайера, занимавшего его 14 лет. Как сообщили в NASA, пока кресло Ловерро займет его заместитель Кен Бауэрсокс.


Павел Котляр

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Страны
США
Компании
Blue Origin
Boeing
NASA
SpaceX
Проекты
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МКС
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