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ЦАМТО

Новая военная техника поступила на оснащение бригады МТО Западного военного округа в Нижегородской области

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Сваебойный агрегат УСА-2ГА
Сваебойный агрегат УСА-2ГА.
Источник изображения: Gakz.ru

ЦАМТО, 8 июня. Новые образцы военной техники впервые поступили на вооружение в войска материально-технического обеспечения Западного военного округа в Нижегородской области.

Техника завершила конструкторские, опытно-эксплуатационные испытания и прошла апробацию в ходе мероприятий боевой подготовки в составе подразделений бригады в Нижегородской области.

В частности, универсальный сваебойный агрегат УСА-2М на базе высокопроходимой машины Урал-53236 создан для дорожно-комендантских батальонов и железнодорожных войск.

Новая инженерная техника пополнит образцы, принятые на вооружение и снабжение в течение последних трех лет: универсальный комбинированный ход УКХ, универсальный сваебойный агрегат УСА-2, понтон самоходный (толкач) ПСТ-1, установка для завинчивания свай УЗС-85, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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