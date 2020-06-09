Современные 7,62-мм автоматы АК-12 продолжают поступать в подразделения Сухопутных войск

ЦАМТО, 8 июня. Современные 7,62-мм автоматы АК-12 продолжают поступать в разведывательные подразделения Сухопутных войск.

7,62-мм автомат Калашникова АК-12 является индивидуальным оружием личного состава общевойсковых и других подразделений Вооруженных сил Российской Федерации. В автомат внесен ряд конструктивных особенностей, что позволило достичь большей боевой эффективности оружия, универсальности применения, точности и кучности стрельбы.

В подразделения поступает образец с режимами стрельбы: одиночные выстрелы, автоматический огонь, очередь с отсечкой по два выстрела. Кроме того автомат имеет "вывешенное" цевье, защищающее ствол от внешних нагрузок, съемный высокоэффективный дульный тормоз-компенсатор, возможность установки прибора малошумной и беспламенной стрельбы, складной, регулируемый по длине приклад, планку Пикатинни на крышке ствольной коробки для установки коллиматорных, оптических и ночных прицелов, механические прицельные приспособление с диоптрическим целиком. Также на автомат устанавливается 40-мм подствольный гранатомет, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.