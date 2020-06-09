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ЦАМТО

Современные 7,62-мм автоматы АК-12 продолжают поступать в подразделения Сухопутных войск

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Военнослужащий с автоматом Калашникова АК-12. Источник: Военное обозрение.

ЦАМТО, 8 июня. Современные 7,62-мм автоматы АК-12 продолжают поступать в разведывательные подразделения Сухопутных войск.

7,62-мм автомат Калашникова АК-12 является индивидуальным оружием личного состава общевойсковых и других подразделений Вооруженных сил Российской Федерации. В автомат внесен ряд конструктивных особенностей, что позволило достичь большей боевой эффективности оружия, универсальности применения, точности и кучности стрельбы.

В подразделения поступает образец с режимами стрельбы: одиночные выстрелы, автоматический огонь, очередь с отсечкой по два выстрела. Кроме того автомат имеет "вывешенное" цевье, защищающее ствол от внешних нагрузок, съемный высокоэффективный дульный тормоз-компенсатор, возможность установки прибора малошумной и беспламенной стрельбы, складной, регулируемый по длине приклад, планку Пикатинни на крышке ствольной коробки для установки коллиматорных, оптических и ночных прицелов, механические прицельные приспособление с диоптрическим целиком. Также на автомат устанавливается 40-мм подствольный гранатомет, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.

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Страны
Россия
Продукция
АК-12
АК-74 "Калашников"
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
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