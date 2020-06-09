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Интерфакс-АВН

На побережье Крыма и Кавказа проходят тренировки ракетных комплексов "Бал" и "Бастион"

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Комплекс "Бастион"
Комплекс "Бастион".
Источник изображения: rg.ru

Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Расчёты береговых ракетных комплексов (БРК) "Бал" и "Бастион" тренируются в поражении морских целей с побережья Крыма и Кавказа, сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулёв в понедельник.

"В позиционных районах Крымского полуострова и Кавказского побережья расчёты мобильных противокорабельных БРК "Бастион" и "Бал" Черноморского флота проводят плановые занятия с отработкой практических навыков по нанесению условных ракетных ударов по морским целям при развертывании с марша", - заявил Рулёв.

По его словам, к учению привлечено порядка 50 единиц военной и специальной техники из состава ракетных соединений ЧФ.

"Целью тренировки является совершенствование навыков военнослужащих в выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний, подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов в различных условиях обстановки и проведению электронных пусков ракет по условному противнику", - сказал Рулёв.

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Страны
Россия
Продукция
Бал РК
Бастион
Проекты
ЧФ
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