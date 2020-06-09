Удар по Сибири: на Украине пугают Россию ракетами США

На Украине рассказали, как ракеты США могут ударить по Сибири

Украинские эксперты считают, что стратегические бомбардировщики США B-52H Stratofortress способны ударить по России без захода в зону поражения зенитных комплексов С-400 «Триумф». По их мнению, ракеты американских самолетов могут достать до стратегических объектов в Арктике и Сибири. Так на Украине прокомментировали недавний полет B-52 у северной границы России.

Американское ракетное вооружение стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress способно «нанести удар» по России без захода в контролируемое российскими зенитно-ракетными системами С-400 «Триумф» воздушное пространство. Об этом заявили в украинской консалтинговой компании Defense Express, передает РИА «Новости».

Так украинские эксперты прокомментировали новость о недавнем полете B-52 над Северным Ледовитым океаном у российской границы.

Внимание Defense Express привлекла дальность действия крылатых ракет, которыми оснащают Stratofortress. Они способны поразить цель на расстоянии порядка 1-1,2 тыс. км.

«Достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири», - убеждены украинские эксперты.

В частности, B-52 могут поразить арктические военные базы РФ, полагают они. Угрозу бомбардировщики представляют и инфраструктуре Северного морского пути, обеспечивающего жизнеспособность многих российских регионов и крайне важного для экономики России.

«За последние дни это уже второй эпизод демонстрации возможностей стратегической авиации США для Кремля», - полагают на Украине.

Ранее, напомним, Европейское командование США (EUCOM) подтвердило тренировочный полет четырех B-52H Stratofortress. Звено боевых машин отработало условное нанесение ударов крылатыми ракетами в воздушном пространстве за Полярным кругом.

Американские военные заявили, что Пентагон работает с «многонациональными и межведомственными государственными и частными партнерами», чтобы поддерживать «мир и стабильность» в Арктике.

«Это стратегически важный регион с растущим геополитическим и глобальным значением, и эти миссии целевой группы по бомбардировщикам демонстрируют приверженность нашим партнерам и союзникам», - заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харриджан. По его словам, использование и дислоцирование стратегических бомбардировщиков США в Старом свете отвечает задачам «общей безопасности».

Этот полет четыре B-52H совершали, вылетев с авиабазы «Майнот» в штате Северная Дакота. В воздухе их поддерживали авиатанкеры KC-135 с британской военно-воздушной базы «Милденхол». Звено бомбардировщиков облетело Заполярье по кругу. В арктической части маршрута их сопровождали норвежские истребители F-16 и F-35.

Стратегическая военная авиация США регулярно совершает тренировочные и разведывательные полеты у российских границ. В октябре прошлого года, к примеру, B-52H Stratofortress американских ВВС провели «имитацию бомбардировки» Крыма. Два B-52 совершали тренировочный полет над Черным морем, говорится в релизе EUCOM. Продолжительность полета составила порядка 12 часов.

Бомбардировщики B-52H были переброшены из США в Европу еще в марте 2019 года.

«Цель прибытия - совместные тренировки на европейском театре для усовершенствования взаимодействия бомбардировщиков. Эти миссии предоставляют возможность участвовать в совместных операциях с союзниками и партнерами США, а также демонстрировать возможности резервных сил по обеспечению боеготовности», - заявили тогда в EUCOM.

Самолет B-52 Stratofortress производился с 1952 по 1962 годы и стал одним из символов «холодной войны» между СССР и США. Он создавался как стратегический бомбардировщик, способный доставить две термоядерные бомбы большой мощности в любую точку Советского Союза. На сегодняшний день это основной самолет дальней бомбардировочной авиации Соединенных Штатов.

При этом в марте 2020 года бывший заместитель начальника штаба Военно-воздушных сил США генерал Джон Майкл Ло заявил, что кризис в американской военной авиации вызван нехваткой дальних и тяжелых стратегических бомбардировщиков. Основа американской стратегической авиации - «древние», времен президентов Дуайта Эйзенхауэра и Гарри Трумэна, B-52 Stratofortress. Их серийное производство закончилось в начале 1960-х годов, и сейчас эти легендарные самолеты отчаянно нуждаются в модернизации. В противном случае, полагают эксперты, они не смогут прорваться через современную противовоздушную оборону противника.

Иван Апулеев