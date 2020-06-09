Россия назвала новую причину для ядерного возмездия

Россия может нанести ответный ядерный удар в случае, если в направлении нашей страны будет запущена баллистическая ракета. При этом не важно, какая на ней установлена боеголовка – ядерная или обычная. Такие нормы содержатся в новых Основах государственной политики в области ядерного сдерживания. Они стали ответом на ухищрения США в сфере вооружений.

Во вторник президент России Владимир Путин утвердил Основы госполитики в области ядерного сдерживания. Среди угроз, которые прописаны в документе, упоминается развертывание странами, которые считают Россию возможным противником, противоракетной обороны (ПРО), баллистических ракет, гиперзвукового оружия.

Другой опасностью названо наращивание потенциальными противниками сил общего назначения на границах России и ее союзников, а также создание и размещение в космосе средств ПРО и ударных систем. Ранее подобные указы никогда не публиковались и носили гриф секретности. Предыдущий указ, рассчитанный на десять лет, подписал в 2010 году тогдашний президент страны Дмитрий Медведев.

В этом документе подчеркнут оборонительный характер Основ. Ядерное оружие рассматривается исключительно как средство сдерживания: потенциальный противник ставится перед фактом неотвратимости возмездия за агрессию против России и ее союзников. Применение атомных вооружений признается крайней мерой.

В документе названы четыре условия нанесения Россией ядерного удара. Это: пуск баллистических ракет по территории России и ее союзников, удар оружием массового уничтожения по России, воздействие на критически важные государственные или военные объекты, а также агрессия против России обычным оружием с угрозой существованию РФ как государства.

"Этот документ по сути снимает все домыслы и опасения в отношении России и ее "агрессивности". В тоже время он предупреждает того, кто размещает на своей территории системы, угрожающие силам ядерного сдерживания РФ: они не останутся безнаказанными", – заявил газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала "Арсенал Отечества", член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский.

По словам эксперта, документ в концентрированном виде излагает тезисы, частично уже изложенные в Военной доктрине 2014 года, в Стратегии национальной безопасности, а также в непубличных документах Минобороны. "Мы впервые открыто обнародовали такой документ. Не припомню такого ни в советское, ни в новейшее время", – подчеркнул он.

Документ очень своевременный, уверен эксперт. "За рубежом возникло очень много измышлений по поводу ядерной части нашей Военной доктрины 2014 года. Они придумывали всякие "стратегии развития эскалации", которые якобы разрабатывает Россия, а теперь в этом документе все четко изложено: когда, в каких условиях применяется ядерное оружие, кто принимает решение о его использовании", – пояснил собеседник. Также четко, по его словам, изложено, какое именно оружие на территориях иностранных государств представляет собой угрозу для России.

Содержание новой ядерной доктрины "не является революционным", поскольку изменение Военной доктрины России произошло несколько лет назад", полагает президент коммуникационного холдинга "Минченко Консалтинг" Евгений Минченко.

Раньше существовал тезис: "мы отвечаем ядерным оружием только на атаку ядерным оружием", но позже был установлен другой принцип: если возникает риск для России как государства, то возможен ядерный ответ и на использование обычных вооружений, отметил Минченко в комментарии радио Business FM. По его мнению, "какой-то большой новеллы" в Основах нет, поскольку "все те тезисы, которые здесь присутствуют, уже публично озвучивались".

Консультант ПИР-Центра, эксперт клуба "Валдай" Андрей Баклицкий даже доволен тем, что Основы не вызвали сенсации, потому что "в ядерной сфере лучше обойтись без сюрпризов". Однако в документе есть и принципиальное новшество, сказал Баклицкий газете ВЗГЛЯД: "Если раньше основных условий для ядерного удара было два: атака средствами ОМУ на Россию или ее союзников, либо нападение обычными вооружениями, когда под угрозой оказывается само существование государства, то

теперь Россия ответит просто уже на сам факт запуска ядерных ракет в свою сторону".

"У американцев возникла теория Быстрого глобального удара, которая позволяет использовать в качестве обычного оружия межконтинентальные баллистические ракеты. Как будто система ПРО другой страны будет разбираться, что там внутри – обычная или ядерная боеголовка!" – возмущается по этому поводу Мураховский.

При этом в Обзоре ядерной политики – документе, регулярно публикуемом Пентагоном, напомнил эксперт, проскальзывают мысли еще и о том, что если США сделают сверхмалые ядерные боеголовки низкой мощности, то их можно применять в определенных условиях и это не будет считаться ядерной войной.

Новая российская доктрина обезопасит нас от всех хитростей, которые придумывают в США. "В документе четко указано, что мы считаем вправе применить ядерное оружие в том случае, если ядерное оружие было применено против нас, независимо от его мощности. Ничего выдумывать больше не надо!" – подчеркнул Мураховский.

Напомним, осенью 2018 года Путин говорил, что Россия применит ядерное оружие, лишь удостоверившись, что кто-то наносит по ней удар. Глава государства подчеркивал, что Россия может воспользоваться оружием исключительно в оборонительных целях. Теперь же Москва обнародовала свою доктрину ядерного сдерживания в ситуации, когда по вине США аннулируются все прежние договоренности в области контроля над вооружениями.

В сентябре прошлого года замглавы МИД России Сергей Рябков констатировал: "Есть риск возникновения ядерной войны, причем даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт". Вина лежит в первую очередь на США, которые демонстрируют "крайне опасное и безответственное поведение", подчеркнул замминистра.

В конце мая появилась информация, что власти Соединенных Штатов обсуждают возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания. Тогда же президент США Дональд Трамп сообщил о планах по разработке гиперзвуковых ракет, способных развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие в США на данный момент аналоги.

В Вашингтоне дали понять, что не планируют продлевать действие договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Министр иностранных дел Сергей Лавров недавно констатировал: США последовательно разрушают все ограничители в сфере стратегической стабильности.

В Вашингтоне, поясняет Баклицкий, на ядерное оружие вообще теперь смотрят через призму противоборства с Москвой и Пекином. "В этом противостоянии Америка намерена одержать победу. Не формулируется, в чем будет заключаться эта победа, но Америка уже готова всячески участвовать в борьбе. Готова избавляться от всего, что мешает этому противостоянию, например от договоров по контролю над вооружениями. К сожалению, в Пентагоне и Госдепартаменте подход к ядерному вопросу довольно утилитарный", – подытожил Баклицкий.

Андрей Резчиков, Мария Трубина