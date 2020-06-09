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Интерфакс-АВН

Порядка 20 кораблей Черноморского флота провели учение по противовоздушной обороне

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Парад кораблей Черноморского Флота России в Севастополе
Парад кораблей Черноморского Флота России в Севастополе.
Источник изображения: © РИА Новости, Василий Батанов

Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС - В Севастополе и Новороссийске прошло учение по противовоздушной обороне с участием около 20 кораблей и морской авиации, сообщил официальный представитель Черноморского флота (ЧФ) Алексей Рулёв.

"В пунктах базирования ЧФ Севастополь и Новороссийск дежурными сменами центров управления и корабельными расчётами постов противовоздушной обороны проведено учение по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ударов условного воздушного противника", - заявил Рулёв.

По его словам, в учении были задействованы порядка 20 кораблей Черноморского флота, а также самолеты морской авиации ЧФ и Южного военного округа (ЮВО).

"В ходе тренировки расчёты корабельных боевых постов обнаружили и классифицировали цели, а расчёты ПВО при подходе воздушных целей на дистанцию поражения условно уничтожили авиацию "противника" средствами противовоздушной обороны кораблей", - сказал Рулёв.

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Россия
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Минoбороны РФ
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