Порядка 20 кораблей Черноморского флота провели учение по противовоздушной обороне

Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС - В Севастополе и Новороссийске прошло учение по противовоздушной обороне с участием около 20 кораблей и морской авиации, сообщил официальный представитель Черноморского флота (ЧФ) Алексей Рулёв.

"В пунктах базирования ЧФ Севастополь и Новороссийск дежурными сменами центров управления и корабельными расчётами постов противовоздушной обороны проведено учение по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ударов условного воздушного противника", - заявил Рулёв.

По его словам, в учении были задействованы порядка 20 кораблей Черноморского флота, а также самолеты морской авиации ЧФ и Южного военного округа (ЮВО).

"В ходе тренировки расчёты корабельных боевых постов обнаружили и классифицировали цели, а расчёты ПВО при подходе воздушных целей на дистанцию поражения условно уничтожили авиацию "противника" средствами противовоздушной обороны кораблей", - сказал Рулёв.