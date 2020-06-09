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Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины

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Источник изображения: Фото: Миобороны России / РИА Новости

«Центр Хруничева» возобновит производство ракет «Рокот» без участия Украины. Об этом рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника, ракеты будут производить на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических ракет РС-18Б «Стилет» (УР-100Н УТТХ).

Минобороны и «Центр Хруничева» подписали соответствующий контракт. «После согласования с военным ведомством новая ракета получила название "Рокот-М"», — уточнил источник.

Ранее система управления для разгонника выпускалась украинским «Хартроном», однако после 2014 года Украина прекратила поставки в Россию.

Ракета-носитель легкого класса «Рокот» имеет стартовую массу более ста тонн и способна выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку до двух тонн. Ракета имеет три ступени: первые две являются ускорительными блоками ракеты РС-18, а третья — разгонный блок «Бриз-КМ». Носитель создан по конверсионной технологии на базе снимаемых с вооружения межконтинентальных баллистических ракет РС-18. Ракета и носитель производятся «Центром Хруничева» (Москва). Система управления для разгонника выпускается украинским «Хартроном» (Харьков).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Бриз-М
Рокот
РС-18
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