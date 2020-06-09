Многопрофильный полевой госпиталь в Чите принял первых пациентов

Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Военные медики Восточного военного округа (ВВО) в Забайкалье начали прием первых пациентов, сообщили в понедельник в Минобороны России.

"Военные медики Восточного военного округа начали прием пациентов и проведение лечебно-диагностических мероприятий в многопрофильном полевом госпитале, развернутом в городе Чита (Забайкальский край)", - говорится в сообщении военного ведомства.

В полевом госпитале, уточнили в Минобороны РФ, подготовлены следующие отделения: приемо-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации, лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб.

Медицинский персонал госпиталя ВВО принял первых пациентов и провел лечебно-диагностические мероприятия. В их распоряжении имеется самое современное медицинское оборудование - аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР лаборатория.

"Сегодня осуществлен прием первых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Работа госпиталя осуществляется в штатном режиме" - рассказал начальник госпиталя подполковник Виталий Нам.

"У нас на территории края ситуация эпидемиологическая нестабильная. В настоящее время ситуация не вышла на плато и у нас идет прирост выхода заболевающих каждый день. Последние три дня значение заболевших более 70 человек в день. При том, что неделю-полторы назад было около 50 человек в среднем в день. При этом из тысячи коек - 1018 коек, которые развернуты на территории края, восемьсот с лишним уже заняты. Причем основное количество заболевших именно в г.Чите." - пояснил губернатор Забайкальского края Александр Осипов, чьи слова цитируются в сообщении ВВО.