Морские пехотинцы Тихоокеанского флота провели учения на Чукотке

Анадырь. 8 июня. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Десантные корабли и подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали задачи по высадке десанта на необорудованное побережье на Чукотке, сообщила в понедельник пресс-служба ТОФ.

"В соответствие с планом боевой подготовки большие десантные корабли ТОФ "Николай Вилков", "Ослябя", "Адмирал Невельской", "Пересвет" совершили переход из Владивостока к побережью Чукотки, где высадили морской десант на необорудованное побережье", - говорится в сообщении.

В ходе учений, которые проводились в бухте Провидения, отработана организация подхода десантных кораблей к участку побережья, проведена высадка техники и личного состава.

Действия отряда десантных кораблей обеспечивали гидрографическое судно "Север" и морской буксир "МБ-61".