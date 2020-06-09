В морском параде могут принять участие новые корабли из стеклопластика

В Минобороны решают вопрос об участии в торжественной церемонии в День ВМФ корабля проекта 20385 «Гремящий» и тральщика «Яков Баляев» проекта «Александрит», сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

«Гремящий», переданный в состав флота в прошлом году и в настоящее время завершающий испытания, — единственный корабль в своем роде. Корвет предназначен для действий в ближней морской зоне, борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника. Корабли этого проекта запомнятся и тем, что благодаря им в ВМФ появился новый класс — корвет. Раньше их относили к сторожевикам. В арсенале кораблей, в зависимости от модификации, крылатые ракеты «Калибр-НК», «Оникс» или противокорабельный комплекс «Уран» с пусковыми установками для ракет Х-35. Ранее сообщалось, что в состав ВМФ новейший корвет войдет в течение 2020 года.

«Яков Баляев» — тральщик новейшего проекта «Александрит». Он имеет корпус из стеклопластика, что делает его невидимым для магнитных взрывателей морских мин. Эти корабли не используют классические тралы для уничтожения подводных боеприпасов. Их основное оружие — беспилотные катера и роботы, которые дистанционно находят и уничтожают «адские машины». На борту есть система «Диамант», которая включает в себя два легких катера, оснащенных подводными роботами. Она предназначена для обезвреживания заграждений на глубине до 100 м. За глубоководные работы отвечает система «Александрит-ИСПУМ», способная выявлять смертоносные объекты на глубине до 300 м.

«Такие мероприятия, как Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, важны. Россия тем самым показывает, что ее флот силен, он получает и осваивает новейшие корабли, а военные моряки страны готовы выполнить свой воинский долг, — сказал «Известиям» бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов. — Наконец, парад — это демонстрация нашей открытости. Страна тем самым говорит, что ей нечего скрывать».

День ВМФ традиционно отмечают в последнее воскресенье июля, которое в этом году выпадает на 26-е число. Помимо Петербурга военно-морские парады пройдут в этот день на всех военно-морских базах страны: в Североморске, Балтийске, Владивостоке, Севастополе, в пункте базирования ВМФ в Средиземном море — порту Тартус. Впервые торжественные мероприятия состоятся в Каспийске — на новой военно-морской базе Каспийской флотилии.

Подробности в эксклюзивном материале «Известий»:

Парадный выход: что нового покажут на главном военно-морском смотре