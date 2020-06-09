Donya-e-Eqtesad (Иран): российская военная база в стратегически важном треугольнике

Россия, утверждает иранское издание, пытается создать в районе сирийского населенного пункта Каср ад-Диб военную базу. По мнению экспертов, этот шаг имеет своей целью цель разграничить и упорядочить сферы влияния Москвы и Вашингтона в этой стране.

Согласно сообщениям ряда источников, российские военные ведут создание новой военной базы в окрестностях города Эль-Маликия, расположенном в северо-восточной части Сирийской Арабской Республики, вблизи пересечения границ трех государств - Турции, Ирака и Сирии.

Как сообщают источники, российским военным, вопреки "возражениям" и сопротивлению местных жителей, удалось создать упомянутую базу в населенном пункте Каср ад-Диб, в окрестностях Эль-Маликии.

В данном районе находится множество нефтяных месторождений, кроме того, там неподалеку сосредоточены и американские военные силы - в регионе восточнее, в промежутке между Эль-Маликией и Дейр-эз-Зором, в сторону иракской границы. Этот регион американские военные считают своей сферой влияния.

Курдоязычный сайт "Садэ аль-Ахбар" опубликовал видео, на котором видна проезжающая по данной местности российская патрульная машина.

Как утверждается данным сайтом, земляные работы, которые также запечатлены на данном видео, якобы связаны как раз непосредственно со строительством военной базы.

При этом, согласно сообщениям сайта "Нурс-пресс" после того, как появилась информация о строительстве российскими военными укреплений для своей базы в данном регионе, его стали патрулировать американские патрульные автомобили.

До настоящего момента Москва никак не прореагировала на данные сообщения о строительстве военной базы. Но вместе с тем, отсутствует официальная реакция на это и со стороны сирийской оппозиции, в частности, Демократических сил Сирии.

Таким образом, по этим сообщениям и данным выстраивается следующая логическая цепочка: российские военные, "вторгнувшись" в сферу влияния американских военных, занимаются строительством новой военной базы, однако информация об этом появляется на прокурдских новостных сайтах, которые, в свою очередь, поддерживают присутствие в регионе американцев.

Стоит при этом заметить, что у России с октября прошлого года действуют официальные договоренности с организацией Демократические силы Сирии, если не о строительстве военных объектов, то, по крайней мере, о ежедневном патрулировании на северо-востоке Сирии. Точно также и Турция, заключив ранее соглашение с Москвой, после военной операции "Меч мира" к востоку от реки Евфрат, осуществляет военное патрулирование, однако в несколько меньших масштабах.

Сферы влияния в области к востоку от реки Евфрат разделяются сразу между четырьмя силами: Демократическими силами Сирии, которые поддерживаются также присутствующими в регионе американскими военными, турецкими военными, которые, после попытки провести в октябре прошлого года военную операцию "Меч мира", получили район, прилегающий к приграничной полосе, между городами Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд, и российскими военными. И, разумеется, не следует забывать и о сирийских правительственных войсках, осуществляющих здесь военные операции за восстановление территориальной целостности страны.

Эксперты, комментирующие данную информацию, полагают, что попытки России создать в данном регионе на сирийской территории свою военную базу имеют цель разграничить и упорядочить сферы влияния Москвы и Вашингтона в Сирии.

А то, что военная база возводится непосредственно в окружении американских военных,укрепленных пунктов и практически в самом сердце района, считающегося сферой влияния американцев, а также отсутствие видимого сопротивления этим попыткам или хотя бы какого-то официального комментария со стороны США, подтверждает, полагают эксперты, наличие неких секретных договоренностей между Россией и США о разделе сфер влияния в богатейшем нефтеносном районе к востоку от реки Евфрат.