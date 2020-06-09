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Интерфакс-АВН

"Роскосмос" завершил приём заявок в отряд космонавтов

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Сергей Волков во время тренировок в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, 7 августа 2015 года
Сергей Волков во время тренировок в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, 7 августа 2015 года.
Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Завершён приём заявок от кандидатов в очередной набор отряда космонавтов, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".

"Госкорпорация "Роскосмос" закончила приём заявок на участие в открытом конкурсе по отбору кандидатов в космонавты Российской Федерации, о начале которого было объявлено 3 июня 2019 года", - сообщили в госкорпорации.

В пресс-службе отметили, что в условиях ограничений, вызванных пандемией коронавируса, было принято решение о том, что претенденты, предоставившие на конкурс неполный пакет документов до 1 июня 2020 года включительно, смогут принять в нем участие, предоставив недостающие документы до конца июня.

"В рамках конкурса с момента его начала и по 31 мая 2020 года включительно конкурсной комиссией было принято 1 тысяча 404 обращения", - сказали в "Роскосмосе".

При этом полный пакет необходимых документов предоставили 156 претендентов, в числе которых 123 мужчины и 33 женщины.

В течение заочного этапа отбора, который продлится до 30 июня 2020 года включительно, по итогам шести заседаний Конкурсная комиссия рассмотрела заявки более 90% претендентов.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
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