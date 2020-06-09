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Известия.ru

Парадный выход: что нового покажут на главном военно-морском смотре

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В Санкт-Петербург и Кронштадт придут современные фрегаты, атомные подводные крейсеры и корабли Каспийской флотилии

На Главный военно-морской парад, который состоится 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте, выйдут 46 надводных и подводных кораблей — представители всех флотов России. В том числе атомный подводный крейсер «Орел», фрегат «Адмирал флота Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков». Из Каспийского моря по рекам и каналам в Северную столицу прибудет артиллерийский корабль проекта 21630 «Буян». Главная интрига нынешнего смотра — будут ли в нем участвовать новейший и пока единственный российский корвет «Гремящий» и тральщик «Яков Баляев». В небо над городом поднимут 41 самолет и вертолет, в том числе палубные истребители Су-33, противолодочные Ту-142 и разведывательно-ударный вертолет палубного базирования Ка-52К «Катран». Впервые примет участие в параде военная версия самолета-амфибии Бе-200 «Альтаир» в противолодочном варианте.

Участие под вопросом

По словам источников «Известий», подготовка к Главному военно-морскому параду уже началась. Сейчас согласовывается окончательный список кораблей, средств авиации и другой техники, которые примут участие в торжествах. В частности, решается вопрос, будет ли на них уникальный российский корвет «Гремящий» проекта 20385. Также под вопросом остается участие тральщика «Яков Баляев» проекта «Александрит».

Корвет «Гремящий»

Источник изображения: Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

«Гремящий» в настоящее время проходит испытания на Балтике. Ожидается, что он войдет в состав Тихоокеанского флота в нынешнем году. Пока это единственный корабль проекта 20385. Он предназначен для действий в ближней морской зоне, борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника. В его арсенале крылатые ракеты «Калибр-НК», «Оникс» и противокорабельный комплекс «Уран».


«Яков Баляев» был спущен на воду в начале нынешнего года, и пока экипаж готовится только к сдаче швартовых испытаний. Его корпус выполнен из стеклопластика, и это делает его невидимым для морских мин. Основное оружие «Баляева» — это беспилотные катера и роботы, которые дистанционно находят и уничтожают «адские машины».

Двумя колоннами

Церемония будет состоять из морской и воздушной частей. После прохождения строя военных кораблей над Северной столицей пролетят самолеты и вертолеты морской авиации.

В списке кораблей, которые примут участие в Главном параде, — новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» и большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 «Петр Моргунов». С Северного флота в Кронштадт придет атомный подводный ракетный крейсер (АПКР) «Орел» проекта 949А «Антей».

Во время торжественной церемонии спуска на воду большого десантного корабля. Калининград, 2015 год

Источник изображения: Фото: ТАСС/Виталий Невар

Все участвующие в параде корабли и суда разделят на две колонны. Первая пройдет по Неве в районе Дворцовой набережной Санкт-Петербурга. Более крупные корабли и атомную субмарину «Орел» можно будет увидеть в акватории Кронштадта.

Вместе с боевыми кораблями по Неве пройдут два новейших гидрографических судна, а также боевые катера со знаменами прославленных соединений Военно-морского флота. В исторической части парада будут представлены легендарные машины Победы — танк Т-34 и БМ-13 «Катюша». Их разместят на десантных катерах.

На Кронштадтском рейде, помимо военных кораблей, встанет океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский». Сейчас оно завершает совместную с Русским географическим обществом научную экспедицию к берегам Антарктиды, посвященную 200-летию открытия южного материка русскими военными моряками.

Всего в параде будет задействовано 46 боевых кораблей и подводных лодок всех флотов.

Северный — самый современный

Краснознаменный Северный флот, как выяснили «Известия», на Главном параде представят самые большие и современные корабли российского ВМФ. Недаром среди военных моряков его аббревиатура — СФ — расшифровывается как «самый флот» или «современный флот». В частности, в параде примет участие многоцелевой фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов». Корабль назван в честь участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Владимира Касатонова. В разные годы он командовал Северным и Черноморским флотами, был первым заместителем главнокомандующего — членом Военного совета ВМФ СССР. Флотоводец внес большой вклад в развитие и изучение условий действий сил флота в арктических широтах.


Сейчас фрегат завершает государственные испытания и вскоре будет официально принят в состав ВМФ. В ходе тестов в Белом и Баренцевом морях он поразил цели крылатыми ракетами «Калибр» и противокорабельными «Оникс», а также выполнил артиллерийские стрельбы по морской и береговой мишеням. В Балтийском море фрегат отразил учебную торпедную атаку с помощью противолодочного комплекса «Пакет-НК».

Испытания фрегата «Адмирал флота Касатонов» в Баренцевом море

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

В перспективе фрегаты этого проекта станут носителями гиперзвуковых ракет «Циркон» — именно они первыми на флоте испытали новое оружие. «Цирконы» могут пробить даже самую современную ПВО противника. После пуска они разгоняются до скорости в 8–9 Махов, что делает их перехват невозможным комплексами ПВО и ПРО. Такого вооружения нет в арсенале морских сил других стран.

БДК «Петр Моргунов» назван в честь советского генерал-лейтенанта, первого в СССР кавалера ордена Нахимова I степени. Корабль может действовать в дальней океанской зоне и способен взять на борт до 300 морских пехотинцев, а также 13 танков либо до 36 БТР или БМП. На нем есть крытый ангар и взлетная площадка для вертолетов, что позволяет принять два Ка-29 либо Ка-27. В случае необходимости на БДК можно разместить и новые ударные вертолеты Ка-52К «Катран».

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» проекта 1155 предназначен для борьбы с субмаринами противника. Эти корабли долгие годы составляют костяк надводных сил, они не раз участвовали в гуманитарных операциях за пределами территориальных вод России.

Символ мощи

Североморцев-подводников представит АПКР «Орел» проекта 949А «Антей». Подводные крейсеры заступили на службу в начале 1980-х и предназначены для борьбы с авианосными группами противника. Каждая субмарина несет 24 противокорабельных ракеты «Гранит», которые самостоятельно определяют и поражают крупную цель в ордере кораблей, а также торпеды.

Появление атомных подводных лодок (АПЛ) стало традицией военно-морских парадов в Санкт-Петербурге, считает контр-адмирал, экс-командир АПЛ, Герой России Всеволод Хмыров.

— В этом году отмечается 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Присутствие на параде одной из самых мощных подводных лодок — символ мощи государства и одновременно дань уважения ветеранам, — отметил он. — Это показатель того, что мы наследники моряков, участвовавших в той тяжелой войне, и нам есть чем защитить свою страну сегодня. Ну и конечно, дань заслугам Санкт-Петербурга как одного из центров, где проектируют и строят атомные подлодки.

Атомный подводный крейсер «Орел»

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Каспийскую флотилию впервые представит малый артиллерийский корабль (МАК) проекта 21630 «Буян». Имя участника будет названо чуть позже. Сейчас в составе флотилии числятся три МАК такого типа: «Астрахань», «Волгодонск» и «Махачкала». Ранее «Известия» писали, что одному из них предстоит совершить переход по внутренним водным артериям страны. Чтобы попасть из Астрахани в Санкт-Петербург, надо пройти по Волге, Рыбинскому водохранилищу, Ладожскому и Онежскому озерам. «Буяны» прекрасно чувствуют себя не только в ближней морской зоне, но и на крупных реках и озерах. Основное вооружение корабля — 100-миллиметровые артиллерийские установки А190 «Универсал» и 30-миллиметровые шестиствольные установки АК-306, предназначенные для борьбы с воздушными, надводными и наземными целями, а также пусковые установки «Град-М».

Моряки-каспийцы также покажут катер проекта 21980 «Грачонок». Он предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях пунктов базирования флота. «Грачата» участвовали в обеспечении безопасности таких мероприятий, как зимняя Олимпиада-2014 в Сочи, чемпионат мира и Кубок конфедераций по футболу.

В небе над городом

В воздушной части парада в этом году примет участие 41 аппарат: истребители, бомбардировщики, штурмовики, а также транспортные и противолодочные самолеты и вертолеты. В парадных колоннах представят почти все типы пилотируемой техники, находящейся на вооружении.

Новинкой станет первое появление военной версии самолета-амфибии Бе-200 «Альтаир» в противолодочном варианте. Министерство обороны заказало шесть машин ОКБ Бериева в различных вариантах.


Традиционно пройдут над городом истребители Су-33 из 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка Северного флота. Модернизированные палубники в 2016 году принимали участие в сирийской операции, выполняя полеты с борта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и с авиабазы Хмеймим.

Самолет-амфибия Бе-200 «Альтаир»

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Будут продемонстрированы также флотские перехватчики МиГ-31БМ. Вместе с ними в парадных расчетах пройдут многоцелевые истребители Су-30СМ ВМФ. Они могут не только вести воздушный бой, но и наносить по кораблям противника удары высокоточными сверхзвуковыми ракетами. Сейчас на вооружении ВМС около 30 таких самолетов, ожидается дополнительный контракт.

Посетит Санкт-Петербург для участия в параде противолодочный Ту-142, созданный на базе стратегического ракетоносца Ту-95. После недавней модернизации эти морские самолеты получили возможность наносить эффективные удары и по наземным целям. Сейчас они состоят на вооружении Северного и Тихоокеанского флотов.

Помимо вертолетов Ми-8 и Ми-24 продемонстрируют и корабельные Ка-27 и Ка-29. Эти боевые машины фирмы Камова базируются на корветах, фрегатах и крейсерах, выполняя поисково-спасательные и противолодочные задачи. Сейчас все они проходят модернизацию.


Кроме того, по данным источников «Известий», на параде будет представлен разведывательно-ударный вертолет палубного базирования Ка-52К «Катран».

Праздничный день

День Военно-морского флота традиционно отмечают в последнее воскресенье июля, которое в этом году выпадает на 26-е число. Помимо Петербурга военно-морские парады пройдут в этот день на всех военно-морских базах страны: в Североморске, Балтийске, Владивостоке, Севастополе, в пункте базирования ВМФ в Средиземном море — в порту Тартус. Впервые торжественные мероприятия состоятся в Каспийске — на новой военно-морской базе Каспийской флотилии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Источник изображения: iz.ru

Праздник был установлен в 1939 году. До Великой Отечественной войны в главных военно-морских базах проводился смотр кораблей: их выстраивали на рейде, а представители командования объезжали строй на катерах и поздравляли моряков с праздником, рассказал «Известиям» бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— Сейчас в этот день проводят Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге — это более торжественное событие, — сообщил эксперт «Известиям». — Его ввели, чтобы показать мощь и возможности ВМФ народу, а также иностранным державам. Такие мероприятия важны. Россия тем самым демонстрирует, что ее флот силен, он получает и осваивает новейшие корабли, а военные моряки страны готовы выполнить свой воинский долг. Наконец, парад — это проявление нашей открытости. Страна тем самым говорит, что ей нечего скрывать.

Матросы всегда любили этот день — на флоте он считается выходным, отметил Валентин Селиванов, а морякам положено праздничное питание.


Богдан Степовой, Алексей Рамм, Антон Лавров

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Адмирал Кузнецов
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