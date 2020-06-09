Тысячи новобранцев уже в армии

Более 10 тыс новобранцев направлены в войска в ходе весеннего призыва, сообщили в Минобороны РФ.

«По состоянию на 7 июня из военных комиссариатов в Вооруженные силы Российской Федерации направлено более 10 тысяч человек. По результатам тестирования на призывные и сборные пункты не допущено нарастающим итогом 10 человек», - говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее военные сообщили, что всех призывников тестируют на коронавирус, после прибытия в воинские части их ждет двухнедельный карантин.

Согласно указу президента РФ, в ходе весеннего призыва, который проходит с 1 апреля по 15 июля, в армию направят 135 тыс человек.