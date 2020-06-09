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Военно-промышленный курьер

Администрация Трампа пытается взять немецкую энергетику под свой контроль

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Источник изображения: vpk-news.ru

США оказывают колоссальное давление на Германию, требуя изменить энергетическую политику Берлина в отношении Москвы.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захаровав эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«Это, безусловно, колоссальное давление по энергетическим вопросам. Когда посол США в Берлине каждый день угрожает народу Германии и руководству этой страны тем, что они должны переписать свою политику на энергетическом направлении с Россией, сделать выбор: или сначала отказаться от сотрудничества взаимовыгодного и, в первую очередь, выгодного Германии и переориентироваться на энергоносители, в частности США», - отметила Захарова.

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Страны
Германия
Россия
США
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