Администрация Трампа пытается взять немецкую энергетику под свой контроль

США оказывают колоссальное давление на Германию, требуя изменить энергетическую политику Берлина в отношении Москвы.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захаровав эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«Это, безусловно, колоссальное давление по энергетическим вопросам. Когда посол США в Берлине каждый день угрожает народу Германии и руководству этой страны тем, что они должны переписать свою политику на энергетическом направлении с Россией, сделать выбор: или сначала отказаться от сотрудничества взаимовыгодного и, в первую очередь, выгодного Германии и переориентироваться на энергоносители, в частности США», - отметила Захарова.