Разведка в Сирии: самолет США подлетел к базам России

Американский самолет приблизился к российским базам в Сирии

Американский самолет P-8A Poseidon в очередной раз провел разведку в Сирии в районе российской авиабазы Хмеймим, указано на западных авиационных ресурсах. Такие полеты в последнее время довольно часто проходят в этом регионе. Российские ВКС неоднократно сопровождали американские самолеты в воздушном пространстве арабской республики.

Американский самолет P-8A Poseidon провел разведывательный полет вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии и базы материально-технического обеспечения военно-морского флота России в порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Самолет-разведчик Соединенных Штатов вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. В течение часа он летал вблизи сирийского побережья на высоте 6 тыс. м над уровнем моря. В районе российских баз он приближался к берегам максимально - на 40-50 км.

Только за последние две недели такие полеты американских самолетов фиксировались шесть раз.

В частности, 27 мая в пресс-службе Шестого флота ВМС США сообщали, что два российских истребителя Су-35 сопроводили Poseidon P-8A над Средиземным морем. «Два российских самолета Су-35 совершили небезопасный перехват патрульного самолета P-8A Poseidon, который закреплен за Шестым флотом ВМС США, над Средиземным морем 26 мая 2020 года», - указывалось в сообщении.

Как утверждают в ВМС США, перехват проходил небезопасно и непрофессионально, так как российские самолеты находились на очень близком расстоянии по обе стороны от Poseidon. Американские военные отметили, что таким образом россияне ограничивали способность самолета безопасно маневрировать. В заявлении отметили, что инцидент продолжался примерно час.

ВМС США опубликовали два десятисекундных видеоролика, на которых видно, как российские истребители сопровождают американский самолет.

За несколько дней до этого P-8A Poseidon в очередной раз провел разведывательный полет вблизи российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ России в Сирии, передавал «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.

Самолет вылетел с сицилийской базы и около двух с половиной часов летал вблизи Сирии на высоте 7,6 км.

Его заметили недалеко от Хмеймима и Тартуса, к которым он приближался на расстояние 38 и 29 км соответственно.

В середине апреля российский истребитель Cу-35 перехватил американский самолет-разведчик, который направлялся в сторону военных объектов в Сирии, сообщало Минобороны. По данным ведомства, встреча с самолетом США произошла в небе над Средиземным морем 19 апреля. Российский истребитель поднимался с авиабазы Хмеймим, чтобы идентифицировать неизвестный объект в воздушном пространстве.

После сближения с неизвестным самолетом летчик Су-35 смог идентифицировать его бортовой номер и принадлежность к ВМС Соединенных Штатов. Американского разведчика взяли на сопровождение, но он почти сразу перенаправил самолет в сторону от российских военных объектов.

В министерстве заверили, что все полеты ВКС России проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Незадолго до этого в официальном Twitter-аккаунте международной антитеррористической коалиции, возглавляемой Вашингтоном, опубликовали снимки полета американского истребителя пятого поколения F-35A Lightning II в Сирии. В комментарии к фотографиям было указано, что F-35 совершил полет 10 апреля в рамках продолжающейся борьбы с боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Как сообщало Al-Masdar News, истребитель США заметили в небе над провинциями Дейр-эз-Зор и Хасака, то есть в непосредственной близости от аэродрома Камышлы, где на данный момент располагается база российских военных.

Таким образом, специалисты из РФ, вероятно, могли наблюдать за полетом F-35, отметили в агентстве.

Российские военные с 30 сентября 2015 года принимают участие в боевых действиях в Сирии на стороне правительственных войск против террористических формирований «Аль-Каиды» (организация запрещена в России), «Исламского государства» и «Джабхат ан-Нусра» (все три запрещены в РФ). Самолеты ВКС России активно сопровождают сирийскую правительственную армию. Помимо авиабазы на аэродроме Хмеймим российские военные дислоцируются и в портовом городе Тартус.

Лидия Мисник