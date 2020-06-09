"Колун" массового поражения: США создали новую бомбу

США испытали авиационную бомбу CLEAVER

США разрабатывают новые авиационные бомбы и средства их доставки. Боеприпас американских ВВС, получивший название CLEAVER, может привнести существенные изменения в номенклатуру авиационных средств поражения США. Какими будут новые бомбы - в материале «Газеты.Ru».

В конце мая ВВС США объявили, что провели успешные испытания нового авиационного боеприпаса, получившего название CLEAVER. Бомбу сбросили с самолета типа MC-130J Commando II, который в основном предназначен для участия в специальных операциях.

С одной стороны, это был всего лишь один из шагов в длинной истории создания средств поражения, сбрасываемых с военно-транспортных самолетов. С другой, это своеобразная веха в конструировании совершенно иного типа авиационного боеприпаса - такие оценки дает Forbes.

Commando II - это сильно модифицированная версия четырехмоторного военно-транспортного самолета C-130 Hercules, который зарекомендовал себя в том числе как удивительно эффективный бомбардировщик во время войны во Вьетнаме. Новая роль для этого самолета появилась в ходе боевых действий, когда потребовалось срочно создавать места для посадки вертолетов в густых вьетнамских джунглях с помощью взрывчатых веществ.

Для решения подобных задач на тот период времени ни одна из существующих на оснащении ВВС США бомб не была достаточно мощной. Это привело к созданию гигантской BLU-82 весом 15 000 фунтов, сбрасываемой на парашюте. По геометрическим размерам (общая масса бомбы - 6800 кг, масса боевой части - 5700 кг) боеприпас был слишком велик для оружейных отсеков, состоявших тогда на оснащении ВВС США бомбардировщиков, поэтому BLU-82 сбрасывали с военно-транспортных самолетов типа C-130.

Вместо стандартного тротила бомба BLU-82 «Дэйзи каттер» (Daisy Cutter - «Косилка маргариток») комплектовалась высокоэнергетическим гелеобразным взрывчатым веществом из нитрата аммония и порошкообразного алюминия. Всего один взрыв подобного боеприпаса создавал вертолетную посадочную площадку, подготовка которой в противном случае обычными средствами заняла бы недели.

Бомба имела выносной контактный взрыватель, благодаря чему взрыв происходил в воздухе и почти не оставлял воронки.

Популярный миф о «Косилке маргариток» гласит, что BLU-82 выталкивали из грузовой кабины С-130 с помощью исключительно мускульной силы специалистов по авиационно-десантному оборудованию этого самолета. Но на самом деле все было сложнее. Бомба была прикреплена к деревянному поддону с помощью тросовой системы и оснащена своеобразными «ножами», которые автоматически отделяли бомбу от поддона, когда она скользила по погрузочной аппарели.

Боевое применение BLU-82 было чрезвычайно успешным, а взрыв настолько впечатляющим (возникало грибовидное облако, видимое за много километров вокруг), что подобные бомбардировки сыграли значительную роль в психологическом воздействии на противника. К примеру, одна бомба, сброшенная в районе Суан Лок, поразила более 250 бойцов и командиров вьетнамской армии.

Впоследствии бомба BLU-82 применялась в ходе войны в Персидском заливе 1991 года. Она сбрасывалась с самолета MC-130 в основном для психологического эффекта.

Позже этот боеприпас был заменен еще более мощной бомбой MOAB GBU-43/B весом 21 600 фунтов (Massive Ordnance Air Blast, тяжелый боеприпас воздушного взрыва). Бомба получила название Mother Of All Bombs - «Мать всех бомб». Вес GBU-43/B составлял 9500 кг, а масса взрывчатого вещества - 8480 кг.

Этот авиационный боеприпас сбрасывали в Афганистане. Наведение бомбы осуществлялось с помощью GPS, а промах при этом составлял примерно несколько десятков метров.

Испытание нового боеприпаса CLEAVER заключается не только в сбрасывании тяжелых боеприпасов на слабо защищенные цели. Название CLEAVER означает Cargo Launch Expendable Air Vehicles with Extended Range, что можно приблизительно перевести как авиационный боеприпас увеличенной дальности, запускаемый с транспортного самолета.

Техника сброса остается аналогичной той, которая была отработана на бомбах BLU-82 и GBU-43/B. Примечательно, что CLEAVER - это аббревиатура, но слово «cleaver» с английского можно перевести на русский как «дровокол», «большой нож мясника». Иными словами, колун. Именно подобное название и образно говорит, что это совершенно другой тип авиационного средства поражения.

Как «воздушное транспортное средство» с «расширенной дальностью полета», CLEAVER по внешнему виду больше напоминает крылатую ракету, чем авиационную бомбу. Военно-воздушные силы США заявили, что у CLEAVER будут не только крылья, подобно тем, которыми комплектуются планирующие бомбы типа JDAM ER с дальность полета более 45 миль, но к тому же будет и силовая установка.

Что касается дальности полета CLEAVER, то конкретные цифры пока можно только предполагать, пишет Forbes.

Несколько десятилетий назад высказывалась идея, что военно-транспортные самолеты, находящиеся далеко за пределами зон поражения средств ПВО, смогут запускать большое количество крылатых ракет для поражения объектов противника. Это отнюдь не новая концепция. Еще в 1970-х годах в США возникали споры о возможном отказе от принятия на вооружение проблемного бомбардировщика B-1 и разработке возможных альтернатив, то есть иных авиационных платформ, вооруженных крылатыми ракетами.

Утверждалось, что летательный аппарат - носитель новых крылатых ракет с дальностью полета в несколько тысяч километров - может быть транспортным самолетом. Зачем соглашаться на B-52 с 20 ракетами, если можно получить нечто большее, сравнимое с возможностями самолета типа Boeing 747, утверждают авторы Forbes.

В свое время корпорация Boeing выдвинула предложение о создании самолета-носителя крылатых ракет (Cruise Missile Carrier Aircraft, CMCA) на основе модифицированного авиалайнера Boeing 747, в котором вместо пассажирского салона были бы установлены пусковые установки револьверного типа на восемь крылатых ракет каждая.

Один носитель типа CMCA мог бы нести в этом случае 72 крылатых ракеты. Это более чем в три раза превышает аналогичную загрузку B-52, а и без того впечатляющая дальность полета самолета Boeing 747747 сделала бы возможной глобальное боевое применение машин подобного типа.

Расходы на закупку и эксплуатацию CMCA составили бы всего лишь небольшую часть от полной стоимости современного стратегического бомбардировщика.

Крылатые ракеты в этом случае запускались бы из люка в задней части фюзеляжа транспортного самолета, а каждая пусковая установка поочередно сдвигалась бы соответствующей системой управления по мере опустошения предыдущей установки.

Однако в конечном итоге CMCA так и не был построен, а B-1 Lancer был принят на вооружение, несмотря на его высокую стоимость, за которым последовал еще более дорогой бомбардировщик B-2 Spirit, стоимость которого составила рекордные $2 млрд.

Теперь ВВС США возродили эту идею: самолета - летающего арсенала крылатых ракет. По-прежнему замысел заключается в том, что подобный носитель будет комплектоваться большим количеством крылатых ракет и этот самолет в ходе выполнения боевых задач не будет входить в зоны поражения средств противовоздушной обороны противника.

Сегодня в качестве подобной воздушной платформы может быть использован тяжелый военно-транспортный самолет C-17.

Такой самолет мог бы рассматриваться как прямой конкурент перспективному стратегическому бомбардировщику B-21 Raider, выполненному по технологиям с малой радиолокационной заметностью. Стоимость постройки этого бомбардировщика пока с оптимизмом оценивается в $550 млн (в ценах 2010 года), что вызывает значительный скептицизм.

Тем не менее, с 1970-х годов ситуация значительно изменилась, и более внимательный взгляд на CLEAVER показывает, что это не просто соревнование между разными авиационными средствами поражения в борьбе за дальность и точность попадания в цель. В своем пресс-релизе ВВС США описывают последнее испытание как шаг к «многомоторной платформе, несущей большое количество полуавтономного оружия с поддержкой сети».

Эта концепция, также исследованная в программах ВВС США «Серый волк» и «Золотая Орда», которые могут быть связаны с CLEAVER, предполагает совместные действия носителей перспективного оружия. Вместо того чтобы выполнять заранее назначенную миссию, они могут реагировать на изменения в обстановке в режиме реального времени, обмениваться информацией и менять планы боевого применения.

Члены группы, которую иногда называют «рой», помогут друг другу находить цели, выдавать целеуказания по конкретным объектам поражения, быстро оценивать меняющуюся обстановку и уклоняться от средств поражения вероятного противника.

Интересно, что та же самая концепция «полуавтономного оружия с поддержкой сети» используется для описания боеприпасов, запускаемых самолетами-арсеналами.

Ключевым термином здесь может быть «большое количество». В отличие от крылатых ракет «Томагавк», каждая из которых стоит около $1,4 млн, CLEAVER рассматривается как нечто, что могло бы появиться на оснащении авиации в массовом порядке.

Сетевое полуавтономное оружие может атаковать большое количество целей и благодаря их способности координировать совместные действия может уничтожить гораздо больше объектов противника, чем любая существующая система оружия, причем при минимальном участии в этом процессе личного состава.

Проведение такого рода массированной атаки больше похоже на боевую работу Boeing C-17 Globemaster с грузоподъемностью 170 000 фунтов, чем боевой вылет B-21, который, вероятно, будет обладать значительно меньшей боевой нагрузкой, чем B-2 Spirit с его полезной нагрузкой в 40 000 фунтов.

CLEAVER представляет собой революционный шаг в совершенствовании авиационных средств поражения, а новые разработки в области лазерного оружия означают, что тяжелые транспортные самолеты смогут защитить себя от ракет противника.

Широко разрекламированные бомбардировщики B-21 могут оказаться гораздо менее значимыми и полезными, чем «большие количества» дешевых CLEAVER, уложенных на деревянные поддоны, запускаемые автономными воздушными транспортами.

«Пока слишком мало данных, чтобы сделать исчерпывающие выводы по целесообразности разработок подобного рода», - рассказал «Газете.Ru» экс-первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

Тем не менее, считает военачальник, само направление работ весьма интересно и перспективно, поскольку одна из основных задач в сфере высокоточного оружия для боевой авиации - снижение его стоимости, которая пока в некоторых случаях просто непомерно высока.

Михаил Ходаренок