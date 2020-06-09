"Колун" массового поражения: США создали новую бомбу

США испытали авиационную бомбу CLEAVER
США разрабатывают новые авиационные бомбы и средства их доставки. Боеприпас американских ВВС, получивший название CLEAVER, может привнести существенные изменения в номенклатуру авиационных средств поражения США. Какими будут новые бомбы - в материале «Газеты.Ru».
В конце мая ВВС США объявили, что провели успешные испытания нового авиационного боеприпаса, получившего название CLEAVER. Бомбу сбросили с самолета типа MC-130J Commando II, который в основном предназначен для участия в специальных операциях.
С одной стороны, это был всего лишь один из шагов в длинной истории создания средств поражения, сбрасываемых с военно-транспортных самолетов. С другой, это своеобразная веха в конструировании совершенно иного типа авиационного боеприпаса - такие оценки дает Forbes.
Commando II - это сильно модифицированная версия четырехмоторного военно-транспортного самолета C-130 Hercules, который зарекомендовал себя в том числе как удивительно эффективный бомбардировщик во время войны во Вьетнаме. Новая роль для этого самолета появилась в ходе боевых действий, когда потребовалось срочно создавать места для посадки вертолетов в густых вьетнамских джунглях с помощью взрывчатых веществ.
Для решения подобных задач на тот период времени ни одна из существующих на оснащении ВВС США бомб не была достаточно мощной. Это привело к созданию гигантской BLU-82 весом 15 000 фунтов, сбрасываемой на парашюте. По геометрическим размерам (общая масса бомбы - 6800 кг, масса боевой части - 5700 кг) боеприпас был слишком велик для оружейных отсеков, состоявших тогда на оснащении ВВС США бомбардировщиков, поэтому BLU-82 сбрасывали с военно-транспортных самолетов типа C-130.
Бомба имела выносной контактный взрыватель, благодаря чему взрыв происходил в воздухе и почти не оставлял воронки.
Популярный миф о «Косилке маргариток» гласит, что BLU-82 выталкивали из грузовой кабины С-130 с помощью исключительно мускульной силы специалистов по авиационно-десантному оборудованию этого самолета. Но на самом деле все было сложнее. Бомба была прикреплена к деревянному поддону с помощью тросовой системы и оснащена своеобразными «ножами», которые автоматически отделяли бомбу от поддона, когда она скользила по погрузочной аппарели.
Боевое применение BLU-82 было чрезвычайно успешным, а взрыв настолько впечатляющим (возникало грибовидное облако, видимое за много километров вокруг), что подобные бомбардировки сыграли значительную роль в психологическом воздействии на противника. К примеру, одна бомба, сброшенная в районе Суан Лок, поразила более 250 бойцов и командиров вьетнамской армии.
Впоследствии бомба BLU-82 применялась в ходе войны в Персидском заливе 1991 года. Она сбрасывалась с самолета MC-130 в основном для психологического эффекта.
Позже этот боеприпас был заменен еще более мощной бомбой MOAB GBU-43/B весом 21 600 фунтов (Massive Ordnance Air Blast, тяжелый боеприпас воздушного взрыва). Бомба получила название Mother Of All Bombs - «Мать всех бомб». Вес GBU-43/B составлял 9500 кг, а масса взрывчатого вещества - 8480 кг.
Этот авиационный боеприпас сбрасывали в Афганистане. Наведение бомбы осуществлялось с помощью GPS, а промах при этом составлял примерно несколько десятков метров.
Испытание нового боеприпаса CLEAVER заключается не только в сбрасывании тяжелых боеприпасов на слабо защищенные цели. Название CLEAVER означает Cargo Launch Expendable Air Vehicles with Extended Range, что можно приблизительно перевести как авиационный боеприпас увеличенной дальности, запускаемый с транспортного самолета.
Техника сброса остается аналогичной той, которая была отработана на бомбах BLU-82 и GBU-43/B. Примечательно, что CLEAVER - это аббревиатура, но слово «cleaver» с английского можно перевести на русский как «дровокол», «большой нож мясника». Иными словами, колун. Именно подобное название и образно говорит, что это совершенно другой тип авиационного средства поражения.
Что касается дальности полета CLEAVER, то конкретные цифры пока можно только предполагать, пишет Forbes.
Несколько десятилетий назад высказывалась идея, что военно-транспортные самолеты, находящиеся далеко за пределами зон поражения средств ПВО, смогут запускать большое количество крылатых ракет для поражения объектов противника. Это отнюдь не новая концепция. Еще в 1970-х годах в США возникали споры о возможном отказе от принятия на вооружение проблемного бомбардировщика B-1 и разработке возможных альтернатив, то есть иных авиационных платформ, вооруженных крылатыми ракетами.
Утверждалось, что летательный аппарат - носитель новых крылатых ракет с дальностью полета в несколько тысяч километров - может быть транспортным самолетом. Зачем соглашаться на B-52 с 20 ракетами, если можно получить нечто большее, сравнимое с возможностями самолета типа Boeing 747, утверждают авторы Forbes.
В свое время корпорация Boeing выдвинула предложение о создании самолета-носителя крылатых ракет (Cruise Missile Carrier Aircraft, CMCA) на основе модифицированного авиалайнера Boeing 747, в котором вместо пассажирского салона были бы установлены пусковые установки револьверного типа на восемь крылатых ракет каждая.
Расходы на закупку и эксплуатацию CMCA составили бы всего лишь небольшую часть от полной стоимости современного стратегического бомбардировщика.
Крылатые ракеты в этом случае запускались бы из люка в задней части фюзеляжа транспортного самолета, а каждая пусковая установка поочередно сдвигалась бы соответствующей системой управления по мере опустошения предыдущей установки.
Однако в конечном итоге CMCA так и не был построен, а B-1 Lancer был принят на вооружение, несмотря на его высокую стоимость, за которым последовал еще более дорогой бомбардировщик B-2 Spirit, стоимость которого составила рекордные $2 млрд.
Теперь ВВС США возродили эту идею: самолета - летающего арсенала крылатых ракет. По-прежнему замысел заключается в том, что подобный носитель будет комплектоваться большим количеством крылатых ракет и этот самолет в ходе выполнения боевых задач не будет входить в зоны поражения средств противовоздушной обороны противника.
Такой самолет мог бы рассматриваться как прямой конкурент перспективному стратегическому бомбардировщику B-21 Raider, выполненному по технологиям с малой радиолокационной заметностью. Стоимость постройки этого бомбардировщика пока с оптимизмом оценивается в $550 млн (в ценах 2010 года), что вызывает значительный скептицизм.
Тем не менее, с 1970-х годов ситуация значительно изменилась, и более внимательный взгляд на CLEAVER показывает, что это не просто соревнование между разными авиационными средствами поражения в борьбе за дальность и точность попадания в цель. В своем пресс-релизе ВВС США описывают последнее испытание как шаг к «многомоторной платформе, несущей большое количество полуавтономного оружия с поддержкой сети».
Эта концепция, также исследованная в программах ВВС США «Серый волк» и «Золотая Орда», которые могут быть связаны с CLEAVER, предполагает совместные действия носителей перспективного оружия. Вместо того чтобы выполнять заранее назначенную миссию, они могут реагировать на изменения в обстановке в режиме реального времени, обмениваться информацией и менять планы боевого применения.
Члены группы, которую иногда называют «рой», помогут друг другу находить цели, выдавать целеуказания по конкретным объектам поражения, быстро оценивать меняющуюся обстановку и уклоняться от средств поражения вероятного противника.
Интересно, что та же самая концепция «полуавтономного оружия с поддержкой сети» используется для описания боеприпасов, запускаемых самолетами-арсеналами.
Сетевое полуавтономное оружие может атаковать большое количество целей и благодаря их способности координировать совместные действия может уничтожить гораздо больше объектов противника, чем любая существующая система оружия, причем при минимальном участии в этом процессе личного состава.
Проведение такого рода массированной атаки больше похоже на боевую работу Boeing C-17 Globemaster с грузоподъемностью 170 000 фунтов, чем боевой вылет B-21, который, вероятно, будет обладать значительно меньшей боевой нагрузкой, чем B-2 Spirit с его полезной нагрузкой в 40 000 фунтов.
CLEAVER представляет собой революционный шаг в совершенствовании авиационных средств поражения, а новые разработки в области лазерного оружия означают, что тяжелые транспортные самолеты смогут защитить себя от ракет противника.
Широко разрекламированные бомбардировщики B-21 могут оказаться гораздо менее значимыми и полезными, чем «большие количества» дешевых CLEAVER, уложенных на деревянные поддоны, запускаемые автономными воздушными транспортами.
«Пока слишком мало данных, чтобы сделать исчерпывающие выводы по целесообразности разработок подобного рода», - рассказал «Газете.Ru» экс-первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.
Тем не менее, считает военачальник, само направление работ весьма интересно и перспективно, поскольку одна из основных задач в сфере высокоточного оружия для боевой авиации - снижение его стоимости, которая пока в некоторых случаях просто непомерно высока.
Михаил Ходаренок