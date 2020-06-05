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Northrop Grumman защитила проект замены баллистическим ракетам Minuteman-III

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Пуск невооруженной ракеты Minuteman 3 на военной базе ВВС США Ванденберг
Пуск невооруженной ракеты Minuteman 3 на военной базе ВВС США Ванденберг.
Источник изображения: © AP Photo / Vandenberg Air Force Base / Senior Airman Ian Dudley

Американская компания Northrop Grumman успешно защитила эскизный проект новой стратегической баллистической ракеты GBSD, которая в перспективе должна будет заменить устаревающие Minuteman-III. Согласно сообщению компании, разработка эскизного проекта ракеты заняла три года. Теперь проект может перейти на этап опытно-конструкторских работ.

Эскизный проект — первый этап в программе создания любых вооружений и военной техники. На этом этапе определяются возможный внешний вид техники, основные функции, которые она будет выполнять, возможное вооружение, состав бортовых систем и сценарии использования.

В августе 2017 года американский концерн Boeing и Northrop Grumman получили трехлетние контракты на проектирование стратегических баллистических ракет GBSD стоимостью 349 и 329 миллионов долларов соответственно.

В середине прошлого года Boeing вышел из проекта, объяснив свое решение недовольством условиями тендера на разработку нового носителя, и Northrop Grumman осталась единственным разработчиком баллистической ракеты.

Согласно требованиям американских военных, новая баллистическая ракета должна будет использовать головные части Mk.12A и Mk.21, в которых можно размещать один или несколько ядерных зарядов W78 и W87 соответственно. Мощность W78 составляет 350 килотонн, а W87 — 300 килотонн. Такие боевые части стоят на ракетах Minuteman-III. Новая ракета будет универсальной.

Для нового носителя будут модернизированы шахты ракет Minuteman-III и системы управления. В центрах управления ВВС США, под контролем которых находятся баллистические ракеты, заменят вычислительное оборудование. Предполагается, что после принятия на вооружение новые носители будут входить в состав ядерной триады США по меньшей мере до 2075 года.

Василий Сычёв

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Boeing
Northrop Grumman
Проекты
Minuteman
Ядерный щит
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