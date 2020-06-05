Российский беспилотник "СтарЛайн" испытают на улицах Санкт-Петербурга

Компания «НПО «СтарЛайн» начнет тестировать беспилотный автомобиль собственной разработки на дорогах общего пользования в Санкт-Петербурге. Для этого она прошла государственную сертификацию во ФГУП «НАМИ». Поездки будут проходить в автоматическом режиме, но под присмотром водителя, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию N+1.

Разработчики беспилотных автомобилей тестируют их разными способами: в компьютерной симуляции, на полигоне и на реальных дорогах. Первый способ наиболее безопасен, дешев в пересчете на километры и масштабируем. К примеру, беспилотники Waymo проезжают по виртуальным улицам почти в тысячу раз большее расстояние, чем по реальным. В симуляторе можно отработать логику езды, но почти невозможно качественно имитировать данные для лидара и других датчиков. Поездки по полигону лишены этого недостатка, но вместе с этим не могут реалистично и воспроизвести дорожную обстановку и огромное множество возможных ситуаций, поэтому единственный полноценный метод испытаний, без которых невозможно научить беспилотный автомобиль безопасно ездить по городу — это поездки по реальному городу с автомобилями и пешеходами.

«СтарЛайн» уже испытывала свой беспилотный автомобиль в отдельных зонах полностью или почти полностью лишенных других автомобилей и людей , например, в Сколково и на закрытых испытаниях возле Крымского моста, а также во время поездки из Санкт-Петербурга в Казань. Теперь компания сертифицировала свой беспилотник во ФГУП «НАМИ». С конца 2018 года, когда в России был объявлен эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей, это ведомство отвечает за проверку и допуск беспилотников на дороги общего пользования, а также собирает данные тестирования от разработчиков.

Испытания будут проходить на больших городских улицах. Изначально автомобиль будет ездить в основном по Большому Сампсониевскому и Лесному проспектам, рядом с которыми расположен офис компании, а затем разработчики обещают перенести испытания на Невский проспект. По условиям испытаний автомобиль будет ездить с водителем, следящим за работой алгоритмов. Однако в ближайшем будущем российские власти могут разрешить испытывать беспилотники на некоторых дорогах вообще без водителя-испытателя в салоне.

Беспилотный автомобиль «СтарЛайн» сделан на базе Skoda Superb. Он оснащен лидарами и камерами, охватывающих все стороны вокруг автомобиля, а также передним радаром, инерциальным датчиком и приемником GPS с поддержкой RTK-поправок. Разработчики планируют создавать готовые программно-аппаратные системы беспилотного вождения для пассажирских легковых автомобилей, грузовых перевозок и промышленной техники.

Датчики беспилотного автомобиля «СтарЛайн». Источник: ООО «НПО «СтарЛайн»

В России есть и другие заметные разработки в области беспилотного транспорта. В области легковых пассажирских беспилотников лидирующим российским разработчиком считается Яндекс. Этому способствует в том числе и большой объем испытаний на реальных дорогах: еще в сентябре 2019 года компания объявила, что ее беспилотные автомобили проехали более миллиона километров по дорогам трех стран.

В общественном транспорте и промышленной технике одним из российских лидеров в автоматизации являются Cognitive Technologies. Недавно она заключила контракт на поставку почти 250 беспилотных комбайнов в пять регионов России, а в 2019 году начала испытывать в Москве беспилотный трамвай.

Григорий Копиев