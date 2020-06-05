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РИА Новости

Прежде сдадут тесты. Военные Индии приедут на парад Победы в Москву

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Военнослужащие гренадерского полка Вооруженных сил Индии
Военнослужащие гренадерского полка Вооруженных сил Индии.
Источник изображения: © РИА Новости / Фотохост-агентство. Константин Чалабов

МОСКВА, 4 июня/ Радио Sputnik. Военные Индии будут участвовать в параде Победы на Красной площади 24 июня, сообщил посол России в Индии Николай Кудашев.

"С нетерпением ожидаем прохода по Красной площади индийских военнослужащих. В настоящее время согласуем с партнерами практические аспекты предстоящего мероприятия. В частности, предполагается, что в дикторском тексте по время прохода парадного расчета будут отмечены как вклад Индии в победу над фашизмом, так и факт награждения в 1944 году индийских солдат Орденами Красной Звезды", – сказал Кудашев, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин сообщил, что иностранные участники и гости парада Победы в Москве пройдут осмотр и сдадут тесты на COVID-19 после прибытия в Россию.

Парад Победы пройдет на Красной площади пройдет 24 июня.

Ранее радио Sputnik сообщало, что ночная репетиция Парада Победы в Москве перенесена.

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Индия
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