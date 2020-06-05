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РИА Новости

В МИД назвали основной источник кибератак на Россию из-за рубежа

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Здание МИД России
Здание МИД России.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Больше всего кибератак на РФ из-за рубежа в 2019-2020 годах пришлось с территории ФРГ, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В 2019-2020 годах с территории ФРГ на Россию, на соответствующие объекты инфраструктуры России было совершено самое большое число кибератак. В этой связи Российский национальный координационный центр по компьютерным инцидентам направил немецким контрагентам 75 сообщений. И лишь в 7 случаях российской стороной были получены ответы", - заявила Захарова на своём онлайн-брифинге.

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