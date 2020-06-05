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РИА Новости

В МИД заявили о наращивании США военной группировки на Ближнем Востоке

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Здание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. США прикрываются обвинениями в адрес России для целенаправленного наращивания своей военной группировки в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы обратили внимание на то, что в Вашингтоне в последнее время целенаправленно вбрасывают информацию о неких действиях военного характера со стороны России, якобы представляющих угрозу для безопасности Северной Африки. Делается это на протяжении длительного времени и с разной степенью активности. Сейчас очередной всплеск, при этом никаких конкретных примеров, фактов, данных, которые бы подтверждали эти тезисы, американцы не делают и себя фактами не утруждают", - сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, "лозунги о российской экспансии служат лишь незамысловатым прикрытием для целенаправленного наращивания американской военной группировки в регионе".

Ранее Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) сообщило, что США могут отправить в Тунис вспомогательную бригаду военнослужащих, причем утверждается, что это делается из-за России, которую Вашингтон винит во вмешательстве в дела региона.

США ранее обвиняли Россию во вмешательстве в дела Ливии через поддержку сил Халифы Хафтара, Россия обвинения во вмешательстве отрицает и заявляет, что заинтересована в урегулировании ситуации в Ливии.

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Страны
Ливия
Россия
США
Тунис
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