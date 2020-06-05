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РИА Новости

Экс-разведчик назвал оружие РФ для "огромной катастрофы" в США

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Полигонные испытания комплекса "Посейдон"
Полигонные испытания комплекса "Посейдон".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 4 июня/ Радио Sputnik. Экс-разведчик из Израиля Яков Кедми рассказал, какое российское оружие способно спровоцировать "огромную катастрофу" в Соединенных Штатах, пишет argumenti.ru.

По его словам, которые он произнес в эфире YouTube-канала ITON-TV, применение Россией подводного беспилотника "Посейдон" способно преподнести американцам неприятности.

Если беспилотник атакует "три города на Западе, пару баз ВМС и Восточное побережье", США ждет "огромная катастрофа", заявил Кедми.

Разведчик заметил, что Соединенные Штаты на протяжении всей своей истории "пользовались тем, что окружены океаном и никто к их берегам не мог подойти".

О разработке "Посейдона" президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

Ранее радио Sputnik сообщало, что эксперт заподозрил США в подготовке к войне с РФ или КНР.

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