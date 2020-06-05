Defence 24 (Польша): гордость или предубеждение? Россия раскрывает принципы применения ядерного оружия

Россия напомнила миру, что готова применить ядерное оружие в том числе в ответ на удар по ее союзникам и атаку с использованием обычных вооружений, пишет издание. Это сигнал, адресованный США, и элемент дипломатической игры вокруг переговоров на тему СНВ-3. Но также это может быть и попыткой скрыть свою слабость, надеется автор.

Российский президент Владимир Путин разыграл "ядерную карту", подписав новый указ, непосредственно касающийся российской политики в сфере сдерживания и в целом - применения ядерного оружия. Документ предусматривает возможность ядерного ответа даже на нападение с использование обычных вооружений, если то представляет опасность для инфраструктуры, необходимой для функционирования государства, или ключевых с военной точки зрения территорий. Разумеется, Москва оставляет за собой право симметричного ответа на ядерный удар.

Россияне представили всему миру свою позицию в отношении применения ядерного оружия массового поражения. Они подчеркнули, что будут готовы использовать его в том числе в случае появления конвенциональной угрозы, которая может заблокировать эффективное функционирование ключевых центров принятия решений в их государстве или подорвать стратегический потенциал их вооруженных сил. Важным выглядит дополнение, что российская сторона заявляет о возможности использовать потенциал ядерного сдерживания также в случае нападения на ее союзников. Таким образом она подчеркивает значение своего "ядерного зонтика", распростертого над ее партнерами на международной арене.

Кроме того, следует отметить появление упоминания о перспективе применения ядерного оружия в случае получения достоверной информации о запуске его носителей по целям на территории России или об угрозе военного воздействия (в том числе с использованием обычных вооружений), которое ограничит возможности российской стороны в нанесении ответного ядерного удара, а тем самым нарушит существующий баланс. Москва, естественно, подчеркивает, что ее стратегия носит исключительно оборонительный характер и не предполагает наступательных действий в этой сфере.

Новый указ президента, как указывают московские источники, в первую очередь нацелен на то, чтобы прояснить намерения России в рамках ее стратегических планов, позволить западным аналитикам лучше понять российскую сторону, что особенно важно в период, когда многие прежние, появившиеся после окончания холодной войны ограничения, связанные с оружием массового поражения, утрачивают силу (ДРСМД, Договор по открытому небу и так далее). ТАСС отмечает, что новый указ появился спустя десять лет после предыдущего документа об основах стратегии России в области ядерного сдерживания, при этом новинкой стала незамедлительная публикация его текста в интернете.

Агентство цитирует в этом контексте отставного генерала Виктора Есина, который ранее командовал Ракетными войсками. Он говорит, что подписанный Путиным документ следует считать дополнением к военной доктрине, и сравнивает его с американским "Обзором ядерной политики". Такое публичное представление планов по применению ядерного оружия массового поражения в сфере сдерживания, добавляет бывший военный, призвано положить конец появляющимся на Западе инсинуациям о существовании в России концепции эскалации ради деэскалации. Она подразумевает нанесение ограниченного ядерного удара для достижения политических и военных целей. Оказывая давление на враждебное государство (группу государств) без обращения к полномасштабному использованию своих ядерных арсеналов, россияне, как предполагается, могли бы попытаться добиться выгодного разрешения спровоцированного ими кризиса.

Чаще всего эксперты, конечно, указывают, что новый документ - это сигнал, адресованный Соединенным Штатам. Москва обращает внимание на появление поблизости от ее границ американских сил (обычных подразделений и систем противоракетной обороны), а также на изменения в американском космическом потенциале (системы, снижающие эффективность российского ядерного ответа, наращивание наступательных возможностей). Россияне считают, что ряд новых американских систем вооружений (речь идет о гиперзвуковом и лазерном оружии, оснащенных ракетами беспилотных воздушных аппаратах и так далее) может представлять для них опасность, тем более что администрация Трампа сделала ставку на ускорение в их разработке.

В политическом плане указ Владимира Путина или даже, скорее, форма его обнародования с немедленной публикацией выступает важным элементом дипломатической игры вокруг российско-американских переговоров на тему судьбы Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, который может утратить силу в феврале 2021 года. Вашингтон до сих пор старался, чтобы каждый раунд переговоров в этой сфере проводился за рамками двустороннего формата (Россия - США), подключая к ним третью сторону, то есть Китай. Именно в Пекине американцы уже давно усматривают того игрока, который будет в долгосрочной перспективе выступать их основным соперником на международной арене.

Указ Путина может таким образом рассматриваться в контексте трех целей, которые он преследует. Во-первых, он, разумеется, касается внутриполитической сферы, то есть действий политического и правового характера, а также восприятия россиянами существенного фактора, позволяющего их стране сохранять великодержавный статус. Здесь следует вспомнить о контексте: эпидемиологической ситуации в России, а также переходе США и НАТО на более жесткую позицию в отношении неоимперской российской политики. Россияне получили сигнал, что Москва готова запугивать всех своим ядерным оружием, более того, заниматься этим в период, когда внутренняя и международная ситуация становится нестабильной.

Во-вторых, Россия разыгрывает дипломатическую карту в отношениях с американцами на фоне их отказа от упоминавшихся выше договоров и сомнений по поводу судьбы СНВ-III. В связи с этим россияне заявляют, что они придерживаются оборонительного подхода, но оставляют себе лазейки, позволяющие нанести превентивный ядерный удар. Одновременно у них остается возможность в зависимости от меняющихся потребностей использовать новый документ в пропагандисткой сфере: они могут занять более жесткую позицию или подчеркивать, что трактуют ядерное оружие как средство обороны.

В-третьих, (этот пункт может показаться наиболее спорным) Москва, вероятно, высылает сигнал о том, что она переоценила свои возможности в сфере возвращения ядерного оружия на повестку дня, а поэтому намекает сейчас на своего рода перезагрузку и использование зарекомендовавших себя в прошлом решений, которые ставили россиян в выгодное положение (они уже ранее развивали определенный сегмент новых ядерных вооружений).

Можно сказать, что Россия использует двойную боксерскую защиту. Россияне предостерегают, что за каждым направленным на них ударом может последовать ядерный ответ. Они, по всей видимости, опасаются подключаться к полномасштабной гонке вооружений, в которую вступили США и Китай. В рамках такой гонки Россия рискует утратить прежний статус на международной арене из-за состояния своей экономики и технологической базы. Конкуренция с вышеупомянутыми державами в любой сфере может ослабить стратегические возможности российского государства.

Вышесказанное позволяет выдвинуть следующий тезис: Москва поняла, что использование ядерного давления приносило результаты в предыдущие годы, поскольку Запад на него не реагировал (он был занят конфликтами, которые подточили его финансовые и военные ресурсы, хотя он выступал в них сильной стороной), но сейчас такая стратегия стала неэффективной. Это стало очевидным в особенности на фоне того, что Вашингтон резко изменил свою политику в рассматриваемой сфере: он стал укреплять свой ядерный потенциал и развивать системы вооружений, которые можно использовать в рамках конвенционального конфликта с сопоставимым по силам государством (как Китаем, так и Россией).

Таким образом, возможно, форма и момент появления указа выступают не только знаком демонстрации силы, основанной на ядерном потенциале, но и попыткой скрыть собственные слабости, которые обнаружили у себя россияне. Так что, вопреки первому впечатлению и звучанию заголовков в международных СМИ, подписание президентом Путиным и обнародование такого документа может говорить об эффективности шагов, которые предпринимал Запад.

Яцек Раубо (Jacek Raubo)