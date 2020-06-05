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Военное обозрение

Эксперты обозначили проблемы эстонской роботизированной платформы Type-X при боях в городе

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Источник изображения: Фейсбук/Milrem Robotics

Несколько дней назад эстонская компания Milrem Robotics представила концепцию перспективной беспилотной универсальной платформы Type-X. Речь идёт о тяжёлой гусеничной роботизированной платформе, которую позиционируют в качестве основы не только для боевой машины пехоты (БМП), но и для ракетно-пушечного комплекса, передвижной РЛС, ПЗРК малого радиуса действия, машины для транспортировки грузов, военно-инженерной машины и даже для самоходной мортиры.

«Военное обозрение» сообщало о представлении разработки эстонской компанией в одном из своих материалов от 29 мая.

На данный момент «в железе» представлено гусеничное шасси, судя по всему, в единственном экземпляре. Представители Milrem Robotics полагают, что их разработка заинтересует потенциальных заказчиков, и те примутся заключать контракты на закупку тех или иных вариантов военной техники на базе Type-X.

При этом в большей степени в сети обсуждается не столько фото созданного эстонской компанией шасси, сколько те рисунки, которые опубликованы на официальном сайте производителя. Рисунки действительно интересные. Они демонстрируют то, как в эстонской компании видят будущее использование своей беспилотной платформы.

На рисунке с гусеничной БМП на базе Type-X показан ближневосточный пейзаж – пальмы и развалины, на фоне которых боевая машина пехоты в графике демонстрирует сектор поражения целей.

Источник изображения: Фейсбук/Milrem Robotics

Изображение от Milrem Robotics

На другом рисунке демонстрируется приближение пары БМП к опорному пункту противника с его последующей атакой.

Источник изображения: Фейсбук/Milrem Robotics

Изображение от Milrem Robotics

На других графических работах показано комплексное применение беспилотной техники на базе Type-X, включая самоходную мортиру для применения в бою как на открытой местности («лоб в лоб»), так и в условиях городской застройки. При этом на рисунке демонстрируется корректировка действий такого роботизированного подразделения с помощью беспилотного летательного аппарата, а также поддержка пехоты.

Источник изображения: Фейсбук/Milrem Robotics

Источник изображения: Фейсбук/Milrem Robotics

Изображения от Milrem Robotics

Эксперты отмечают, что использование беспилотной бронетехники для боёв в городе имеет большие перспективы. Однако есть немаловажные проблемы. Если противник применит против того же БПЛА систему радиоэлектронного подавления или попросту собьёт дрон, то вся эта эстонская роботизированная "армада" останется без своих "электронных глаз".

Соответственно при попытке войти в городские кварталы беспилотные средства становятся отличными мишенями, например, для гранатомётчиков или расчётов ПТРК. Остаётся вариант не входить в город, а обеспечивать дистанционную огневую поддержку вошедших туда пехотных подразделений. Но без корректировки таких сложных действий пехота вполне может нарваться на дружественный огонь. Мало того, никто не гарантирует упомянутой "армаде" того, что она не превратится в мишени для ПТРК, находясь на прилегающей к городской застройке территории.

В любом случае, разработка интересная, но пока основной её потенциал остаётся "в карандаше", говорить о высоком потенциале на рынке вооружений явно преждевременно.

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Страны
Эстония
Проекты
Робот
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