Коронавирус перекрыл доступы к военно-морской базе Северного флота

Северодвинск, где дислоцируется военно-морская база Северного флота и крупнейшие предприятия судостроительного и судоремонтного комплекса - производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» и Центр судоремонта «Звёздочка», будет закрыт с 6 июня из-за вспышки коронавирусной инфекции.

Как сообщили в администрации города, с 00.00 часов 6 июня 2020 года ограничивается въезд на территорию Северодвинска граждан, проживающих (пребывающих) в Северодвинске, а также выезд граждан за его пределы.

«Данная мера действует до особого распоряжения», - указано в сообщении.

Въезд и выезд граждан, проезд транспортных средств на территорию будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты (КПП) при предъявлении документов. Остановке на КПП подлежат все автомобили, за исключением спецтранспорта: скорой медицинской помощи, пожарных машин, полиции и тому подобные, а также транспортных средств, остановка которых запрещена.