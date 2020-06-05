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Мост в Мурманск будет восстанавливать «БУМ»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российские военные применят превосходящую «лучшие зарубежные аналоги» новейшую бурильно-ударную установку для восстановления железнодорожного сообщения в Мурманской области, прерванного в результате обрушения 1 июня железнодорожного моста через реку Кола между станциями Выходной и Кола.

Из Нижегородской области (аэродром Саваслейка) в Мурманскую область самолетом Военно-транспортной авиации Ил-76 для выполнения работ по восстановлению железнодорожного сообщения отправлена новейшая бурильно-ударная машина БУМ-2, - сообщили в Минобороны РФ.

С помощью данной машины инженерные подразделения ЗВО подготовят карьер в скальном грунте для отсыпки полотна и проведения работ по прокладке железнодорожного пути протяженностью около 6 километров для восстановления железнодорожного сообщения между станциями «Кола» и «Выходной».

Бурильно-ударная машина БУМ-2 предназначена для бурения шпуров в скальных породах и скважин в немерзлых и мерзлых грунтах при производстве буровзрывных работ в ходе фортификационного оборудования позиций войск и пунктов управления. 

Высокая производительность достигается за счет применения в конструкции машины прогрессивного ударно-вращательного способа разработки прочных пород с воздушной продувкой шпуров. Технический уровень перспективной машины превосходит лучшие зарубежные аналоги, - заявляют в министерстве.

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Страны
Россия
Продукция
Ил-76
Компании
Минoбороны РФ
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