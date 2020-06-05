Минобороны РФ сообщило о телефонных переговорах начальников генштабов России и США

Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Вопросы, представляющие взаимный интерес, обсуждались в четверг в ходе телефонного разговора начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова и председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли, сообщили в Минобороны РФ.

"Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Детали разговора не сообщаются.

Ранее в четверг о переговорах Герасимова и Милли сообщили американские военные. "Оба военачальника обменялись мнениями по вопросам, вызывающим беспокойство у обеих сторон", - завил представитель Милли.

О предыдущих телефонных переговорах Герасимова и Милли Минобороны РФ сообщало 28 февраля этого года и в октябре 2019 года.

2 июня переговоры по телефону провели министр обороны России Сергея Шойгу и глава Пентагона Марк Эспер.

Шойгу пригласил Эспера на парад Победы, который состоится 24 июня в Москве на Красной площади, сообщили в Минобороны РФ.

Шойгу и Эспер обсудили борьбу с коронавирусом, предотвращение инцидентов в Сирии, безопасность военных контингентов за рубежом.

"С российской стороны выражена обеспокоенность в связи с последовательным разрушением США международных договоров в области контроля над вооружениями, включая Договор по открытому небу", - сообщили в Минобороны РФ по итогам переговоров.

"Подтверждена готовность обсуждения с американской стороной всего спектра актуальных вопросов международной безопасности в рамках двустороннего стратегического диалога", - говорится в сообщении.