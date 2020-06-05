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Газета.ru

Забайкальский госпиталь: как военные борются с коронавирусом

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Источник изображения: gazeta.ru

Минобороны начало переброску полевого госпиталя в Забайкалье

В Забайкалье начали перебрасывать полевой госпиталь на 100 коек, чтобы бороться с распространением коронавируса в регионе. Соответствующее распоряжение отдал президент России Владимир Путин в связи с высокой скоростью роста заболевших в регионе. Ранее такой госпиталь уже разворачивали в Дагестане.

Восточный военный округ начал перебрасывать в Забайкальский край полевой госпиталь на 100 коек, чтобы помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что госпиталь будет построен по поручению верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина и указаниям министра обороны страны генерала армии Сергея Шойгу для увеличения краевого коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 .

Полевое медицинское подразделение состоит из 133 военнослужащих и 31 единицы специальной военной техники.

Военнослужащие совершат марш в Читу. Им предстоит преодолеть более 700 км по пути из населенного пункта Кяхта.

Мобильный многопрофильный госпиталь будет развернут на базе пневмокаркасных сооружений. Там можно будет проводить стационарное лечение пациентов с коронавирусом. Госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией. В нем также есть отделение анестезиологии и реанимации.

Президент России на совещании с постоянными членами Совбеза РФ 4 июня обратил внимание на сложную динамику распространения новой инфекции в Забайкалье и поручил военному ведомству развернуть в этом регионе военный госпиталь, чтобы лечить больных с COVID-19.

По последним данным, в Забайкальском крае зарегистрирован 1 321 случай заражения. 708 пациентов уже выписались, а 24 человека умерли. Максимальное суточное число заболевших там было зафиксировано 26 мая: тогда было 62 выявленных случая. За последние сутки в Забайкалье выявили 39 новых пациента.

В связи с высокой скоростью роста числа заразившихся в регионе до 8 июня установлены некоторые правила безопасного поведения в непростых эпидемиологических условиях.

По поручению президента в Читу уже прибыли московские врачи.

В середине мая Путин на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана поручил МЧС и Минобороны подключиться к борьбе с распространением коронавируса в северо-кавказской республике.

«Мы, конечно, как и прежде, будем заниматься всеми регионами Российской Федерации в связи с коронавирусной инфекцией, но ситуация в Республике Дагестан сложная и требует, конечно, дополнительных и неотложных мер», - говорил глава государства 18 мая.

Он поручил руководству МЧС начать масштабную санитарную обработку общественных мест на территории республики. Президент попросил уделить особое внимание социальным учреждениям, объектам здравоохранения и другим местам, которые часто посещают люди.

Министерству обороны глава государства поручил с учетом успешного опыта по строительству многофункциональных медицинских центров в регионах оперативно развернуть строительство такого центра и в Дагестане.

Глава государства подчеркнул, что этот центр должен быть рассчитан не менее чем на 200 койко-мест. В дальнейшем медицинский центр должен быть передан под управление местным властям, как это произошло в Воронежской области, распорядился президент.

Он выразил уверенность, что этот центр поможет Дагестану решить все проблемы, в том числе по борьбе с коронавирусом.

От жителей республики Путин ожидает выдержки и ответственности. «Сейчас от наших совместных действий, от усилий всех жителей зависит, чтобы Дагестан как можно быстрее преодолел угрозу эпидемии, чтобы мы сберегли главное - жизни людей», - подчеркнул он.

Уже 23 мая на сайте Минобороны появилась информация, что военнослужащие Южного военного округа развернули и подготовили к приему пациентов с коронавирусом многопрофильный полевой госпиталь в дагестанском Буйнакске.

Он рассчитан на 100 мест, на его территории оборудовано несколько отделений, в том числе приемно-сортировочное, инфекционное и санитарно-эпидемиологическое. В госпитале также есть отделение анестезиологии и реанимации, лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб, уточнили в министерстве.


Лидия Мисник

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