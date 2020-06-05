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bmpd.livejournal.com

Искусственный интеллект будет имитировать Российскую армию

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Как сообщает американский веб-ресурс "Military & Aerospace Electronics" в материале John Keller "Researchers eye embedding artificial intelligence (AI) into war games simulation to beef-up challenges", американские военные разработчики из DARPA просят промышленность разработать алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ), способные имитировать активное поведение противника во время военных игр, и которые будут выдавать реакцию, трудно воспроизводимую людьми, участвующими в таких играх.

Кадр-скриншот из игры Call of Duty Modern Warfare 2 (с) Activision

Официальные представители Агентства перспективных исследовательских оборонных проектов министерства обороны США (US Defense Advanced Research Projects Agency - DARPA) в Арлингтоне, штат Вирджиния, на прошлой неделе выпустили (уведомление DARPA-PA-19-03-08) запрос по проекту "Создание сражения в машинном боевом обучении с тактикой противника" (COnstructive Machine-learning Battles with Adversary Tactics - COMBAT).

В рамках COMBAT должны быть разработаны алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) для генерации моделей поведения соединений противника бригадного уровня, которые будут атаковать и реагировать на действия "дружественных сил" в симуляционных экспериментах.

Целью проекта является моделирование того, как противник может развиваться от текущей к перспективной тактике, основываясь на действиях и ответных действиях дружественных сил. Идея состоит в том, чтобы быстро разработать несколько возможных направлений действий противника, найти оптимальные решения и обосновать рекомендации.

В будущих военных играх COMBAT будет поставлять ИИ-противника, который сможет бросить вызов участникам дружественных сил и стимулировать разработку новой тактики боя.

Армейские военные игры сегодня используют для обозначения противника "вражеских" операторов-людей, которые следуют давно определенной тактике против своих врагов. COMBAT стремится разрушить традиционное тактическое поведение противника, генерируя неожиданные новые действия противника с помощью ИИ.

Это бросит вызов предубеждениям и потребует выработки новой тактики со стороны дружественных войск. Новые методы искусственного интеллекта никогда не применялись в этой сфере раньше.

Отобранные в рамках конкурса по проекту СОМВАТ компании должны будут моделировать тактику вражеской мотострелковой бригады [sic!] в двухсторонних моделях и симуляторных приложениях по выбору исполнителя. Эти приложения должны быть способны моделировать одновременно несколько ротных боевых групп противника в бригаде; их командно-контрольные иерархии; и их поведение на бригадном, оперативном и тактическом уровнях.

Моделирование параметров на уровне роты уменьшает влияние местности на отдельные юниты, в то же время демонстрируя репрезентативные возможности.

Отобранные компании должны разработать первоначальные алгоритмы и поведение искусственного интеллекта противника в соответствии с пособием "Русский способ войны: организация, тактика и модернизация Сухопутных войск России" (The Russian Way of War: Force Structure, Tactics and Modernization of Russian Ground Forces), опубликованным Управлением по военным исследованиям армии США (Army Foreign Military Studies Office) в 2016 году.

Заинтересованные компании должны подать предложения на веб-сайт DARPA BAA не позднее 26 июня 2020 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
DARPA
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
AI
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