Sasapost (Египет): секретные туннели и ядерное оружие. Что есть в распоряжении Трампа на случай нападения?

Строительство бункеров и туннелей было частью секретного плана по защите президента и других высокопоставленных лиц США на случай, если ужас апокалипсиса станет реальностью. В одном из таких убежищ укрывался Трамп с семьей, когда разъяренная толпа приблизилась к Белому дому. Что еще есть в арсенале американского лидера — в статье.

Последние несколько дней в Соединенных Штатах Америки продолжается волна протестов, начавшаяся из-за убийства (на почве расизма) афроамериканца Джорджа Флойда сотрудником полиции. За протестами последовала череда противоречивых заявлений американского президента Дональда Трампа. В частности, он угрожал использовать больше полномочий, связанных с полицией и военными для противостояния беспорядкам.

Наделяет ли Конституция значительной властью президента США? Может ли он принимать решения в отношении ядерного оружия? Какие процедуры разработаны в Белом доме для защиты президента? Все это мы обсудим ниже.

Тайные укрытия и туннели внутри и снаружи Белого дома

Как сообщила газета The Guardian, в прошлую пятницу президент США Дональд Трамп, его жена и сын были переведены в секретное укрытие в Белом доме. Это лишь один из нескольких таких укрытий и туннелей, созданных, по словам официальных лиц, для обеспечения безопасности президента в случае террористических атак.

Президент скрылся в убежище после того, как протестное движение из-за убийства Джорджа Флойда достигло контрольно-пропускных пунктов рядом с Белым домом и демонстранты начали бросать камни и бутылки в резиденцию президента. Как отметили представители Белого дома, такая мера предосторожности была принята в соответствии с инструкциями секретных служб. Это довольно неоднозначное решение, так как реальная опасность американскому президенту и его семье, по их словам, не угрожала.

Строительство бункеров и туннелей было частью секретного плана правительства США по защите президента и других высокопоставленных государственных деятелей на случай, если ужас апокалипсиса станет реальностью и начнется ядерная война. В эпоху холодной войны такие бункеры строились по всей стране.

Бункеры: сценарий ядерной войны

Под восточным крылом Белого дома находится президентский оперативный центр по чрезвычайным ситуациям. Он представляет собой секретный бункер с самым передовым оборудованием для связи и центр координации действий с правительством и службами безопасности в случае начала войны или совершения террористических атак. Во время событий 11 сентября здесь находились помощники бывшего президента США Джорджа Буша, работавшие над урегулированием кризиса. Первая леди страны Лора Буш рассказывала, что ее сопроводили в бункер в тот же день: спустившись по лестнице, она увидела, как стальные двери за ней плотно закрылись.

Это секретное укрытие было построено во время Второй мировой войны и предназначалось для тогдашнего президента Франклина Рузвельта в качестве штаба по чрезвычайным операциям. Его неоднократно совершенствовали, и последний раз это было сделано после событий 11 сентября. Сотрудники служб безопасности поняли, что необходимо построить бункер, способный устоять при любой ядерной, биологической или радиологической атаке, а затем предложили нынешнюю систему - отдельную безопасную зону, расположенную в северной части Белого дома. Этот бункер расположен на пяти подземных этажах, которые имеют автономный доступ к подаче воздуха. Запасы продовольствия рассчитаны на несколько месяцев, а стены из бетона способны выдержать прямой ядерный удар.

Помимо этого, в распоряжении президента США в горах Голубого хребта в Вирджинии есть еще один бункер, предназначенный для укрытия американских должностных лиц, включая президента, министров и высокопоставленных членов Сената. В этом бункере находятся несколько туннелей, ведущих в настоящий подземный город, полностью оборудованный для управления чрезвычайными ситуациями. Также президент Дональд Трамп владеет тремя частными бункерами в своей резиденции во Флориде - Мар-а-Лаго в Уэст-Палм-Бич.

Туннели: сценарий бегства

Секретными бункерами дело не ограничивается. Также под зданием Белого дома есть сеть туннелей, по которым можно покинуть его территорию. Такие туннели разбросаны по всей территории Соединенных Штатов. Один из них имеет длину 3100 футов и расположен внутри военного объекта, известного как Зона R в горном комплексе Рэйвэн-Рок недалеко от Пенсильвании. Он был открыт в 1953 году.

Может ли президент запустить ядерное оружие, когда пожелает?

Соединенные Штаты обладают 1365 единицами ядерного оружия, готовыми к запуску в любой момент, а также 4 тысячами единиц резервного оружия, в том числе 650 бомб B83, которые являются самым мощным ядерным оружием в американском арсенале. Одна такая бомба имеет мощность в 80 раз больше той, что была брошена на Хиросиму.

В связи с этим аналитик Эрен Макдональд, член Союза ученых за более безопасный мир (некоммерческая ассоциация), отмечает, что Дональд Трамп обладает исключительными полномочиями запускать любую группу ядерного оружия в любое время, когда пожелает. Так, американский президент может начать ядерную войну, которая изменит лицо мира.

По словам Макдональд, механизмом запуска ядерного оружия является ядерный чемоданчик президента, в помощью которого он может посылать сигналы командному центру в Пентагоне. Кроме того, американский президент всегда носит с собой конверт, содержащий секретный код, постоянно меняющийся службой национальной безопасности. С помощью кода лидер государства подтверждает свою личность, чтобы выбрать один из вариантов запуска ракет, и все это всего за несколько минут.

Президентские полномочия в отношении ядерного оружия восходят к 39-му президенту Соединенных Штатов Джимми Картеру и периоду холодной войны. Механизмы запуска основывались на идее "определенного ущерба" для сдерживания Советского Союза, который мог напасть на Соединенные Штаты, опасаясь упреждающего удара со стороны американцев. Это достаточно тонкий процесс, где важно сохранять баланс в устрашении вражеской стороны. Механизм запуска ядерного оружия был быстрым и надежным, и, по мнению Макдональд, мог покончить с человеческой цивилизацией.

В то же время экспертом отмечается, что президентские "абсолютные полномочия" в отношении запуска ядерного оружия не обязательно подразумевают выполнение его приказов. Так, на каждом этапе запуска работают разные группы и должностные лица, которые обязаны ответственно подходить к вопросу и голосовать относительно выполнения президентского приказа о запуске, имея право полностью от него отказаться.

Какими полномочиями обладает президент США в отношении армии?

В феврале прошлого года Сенат США принял решение ограничить полномочия президента по проведению новых военных операций в Иране. Соответствующий документ был внесен на рассмотрение сенатором от демократов Тимом Кейном для сокращения военных операций против Ирана. Согласно документу, президент США должен сначала получить одобрение Конгресса, прежде чем предпринимать какие-либо военные акции против этой страны. Стимулом к этому стал приказ президента Трампа нанести удар по командующему иранским подразделением "Аль-Кудс" Касему Сулеймани.

Так какими полномочиями обладает президент Соединенных Штатов в случае войны и чрезвычайных ситуаций?

На самом деле, согласно конституции США, право объявлять войну является прерогативой Сената, а не президента, включая объявление чрезвычайного положения и мобилизацию армии. При этом единственное конституционное исключение заключается в том, что президент имеет право отдать приказ армии о самообороне в случае непосредственной угрозы национальной безопасности страны, чего не было во время убийства Сулеймани. Это и послужило главной причиной ограничения полномочий президента в отношении военных операций в Иране.

Если же президент США желает объявить войну, он должен обсудить этот вопрос с Сенатом и решить, с какими угрозами сталкивается нация. Тем не менее ряд американских президентов неоднократно использовал эти полномочия с целью "предотвращения внезапных атак". Именно это и сделал Трамп, когда напал на командующего силами "Аль-Кудс", утверждая, что это было необходимо для предотвращения неминуемых угроз, по его словам, для американских военных и дипломатов.

В то же время у президента США есть еще одна привилегия, позволяющая ему использовать прямую силу, - закон, принятый в 2001 году для борьбы с "Аль-Каидой" (организация запрещена в РФ - прим. ред.) и талибами. Этим же законом Соединенные Штаты руководствовались нескольких лет во время борьбы с "Исламским государством" (организация запрещена в РФ - прим. ред.).

Закон "О восстании" 1807 года

На фоне увеличения масштаба протестов и числа беспорядков после убийства афроамериканца Джорджа Флойда во время ареста сотрудниками полиции американский президент пригрозил использовать закон, нацеленный на подавление восстаний и восходящий к 1807 году. Этот документ позволяет использовать армию для обеспечения внутренней безопасности. Дональд Трамп заявил: "Если какой-то город или штат откажется предпринимать действия, которые необходимы для защиты жизни и имущества своих жителей, то я разверну вооруженные силы Соединенных Штатов и быстро решу за них эту проблему".

Закон "О восстании" применялся в 1950-х годах для выполнения решений о десегрегации, а также в 1960-х перед лицом беспорядков в Детройте. Он позволяет американскому президенту использовать военные силы для подавления восстаний и наведения порядка. В последний раз закон применяли в 1992 году во время беспорядков в Лос-Анджелесе, которые последовали за оправданием четырех полицейских, обвиняемых в чрезмерном насилии в отношении Родни Кинга. Это одно из самых громких дел, возбужденных на почве расизма.

Как Трамп провоцирует полицейские силы применять насилие

В соответствии с конституцией США, президент может издавать обязательные для исполнения директивы для правительственных чиновников. В то время эти приказы могут встретить возражение со стороны Сената, принявшего специальные законы для ограничения этих полномочий. Хотя такое явление, как полицейское насилие в США известно уже многие десятилетия, нынешний президент Америки за последние годы способствовал его закреплению посредством ряда законов и политических заявлений.

В 2017 году президент Трамп подписал три распоряжения, направленных на обеспечение общественной безопасности, предоставив сотрудникам правоохранительных органов больше полномочий для борьбы с преступностью, терроризмом и наркотиками. Эти документы предполагают расширение списка преступлений федерального уровня и перечня наказаний с целью сокращения случаев насилия в отношении местных и федеральных органов полиции. Однако, согласно публикации в The Independent, в то же время игнорируется проблема насилия со стороны правоохранительных органов, жертвами которого ежегодно становятся сотни американских граждан.

До принятия этих законов Трамп критиковал администрацию президента США Барака Обамы за запрет на продажу военной техники полиции, а потом предоставил правоохранительным органам соответствующие полномочия, позволяющие получать в распоряжение лишнюю военную технику. Это оказало огромное влияние на ситуацию, усугубив проблему жестокости полицейских сил. В заявлениях президента Трампа также поощрялось применение насилия в отношении задержанных. Он отмечал, что не нужно проявлять мягкость при задержании преступников и защищать их головы своими руками. Тем самым американская администрация придерживается четкой политики оправдания насилия со стороны полиции под предлогом ликвидации преступности и обеспечения общественного порядка.